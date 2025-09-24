Live TV

Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați

Giorgia Meloni, Foto: Profimedia

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, că Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați și Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental, informează The Jerusalem Post, citată de News.ro.

„Nu sunt împotriva recunoaşterii Palestinei, dar ar trebui să ne stabilim priorităţile corecte”, a declarat Meloni reporterilor, anunţând că guvernul său va prezenta Parlamentului o moţiune cu privire la această chestiune.

Vorbind de la New York, unde a sosit pentru Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, Meloni a spus că presiunea internaţională ar trebui să fie exercitată asupra Hamas, mai degrabă decât asupra Israelului, pentru că Hamas a început războiul şi îi blochează sfârşitul prin refuzul de a preda ostatici.

Meloni conduce un guvern de dreapta, care a fost unul dintre cei mai puternici aliaţi ai Israelului în Uniunea Europeană, şi a refuzat să urmeze exemplul altor naţiuni G7, precum Marea Britanie, Canada şi Franţa, care au recunoscut statalitatea palestiniană în această lună.

Anterior, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut altor ţări să recunoască un stat palestinian, după astfel de decizii ale puterilor occidentale, insistând şi pentru o încetare a focului cât mai curând posibil în Gaza.

„Un genocid continuă în Gaza, chiar în timp ce ne întâlnim aici, mor oameni nevinovaţi”, a declarat Erdogan într-un discurs adresat Adunării Generale a ONU, adăugând că „echipajul genocidului” trebuie tras la răspundere.

Pe de altă parte, preşedintele SUA, Donald Trump, a respins iniţiativele aliaţilor de a susţine un stat palestinian în mijlocul ultimei ofensive a Israelului în Gaza.

„Recompensele ar fi prea mari pentru teroriştii Hamas, pentru atrocităţile lor”, a afirmat el, repetând apelul său pentru întoarcerea ostaticilor luaţi de gruparea teroristă.

