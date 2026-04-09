Giorgia Meloni recunoaşte că SUA şi Europa trec printr-o perioadă „deosebit de dificilă” a relaţiei lor

Giorgia Meloni și Donald Trump. Foto: GettyImages

Relaţiile dintre Statele Unite şi Europa traversează „o perioadă deosebit de dificilă”, a recunoscut joi premierul italian Giorgia Meloni în faţa deputaţilor, afirmând că doreşte să „lucreze pentru a menţine unite cele două maluri ale Atlanticului” şi cerând în acelaşi timp Europei să-şi consolideze independenţa.

„Este de necontestat că traversăm o perioadă deosebit de dificilă în relaţiile dintre Europa şi Statele Unite”, a spus şefa guvernului italian, cunoscută pentru apropierea sa de preşedintele american Donald Trump, în cadrul unui discurs de politică generală susţinut în faţa parlamentului.

„Dar este la fel de incontestabil faptul că actuala administraţie americană a accelerat o traiectorie anunţată pe larg de administraţiile precedente (...): un dezinteres progresiv faţă de Europa în favoarea competiţiei mondiale cu China, făcând astfel din Indo-Pacific o axă geostrategică prioritară”, a adăugat ea.

