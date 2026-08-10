Giorgia Meloni și Mette Frederiksen, avertisment comun privind „imigrația necontrolată” către Europa: „Are un impact negativ”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, au avertizat, într-o declarație comună, cu privire la „imigrația necontrolată” către Europa, solicitând din nou ca așa-numitele centre de returnare situate în afara UE să-i trimită pe solicitanții de azil respinși înapoi în țările lor de origine, relatează dpa.

„Nu acceptăm imigrația necontrolată în Europa și am promovat o politică strictă în materie de imigrație atât în țările noastre de origine, cât și în Europa”, se arată în declarația pe care Frederiksen a publicat-o luni pe Instagram.

„Nimeni nu poate nega faptul că imigrația ilegală are un impact negativ asupra societăților noastre: creșterea ratei criminalității, presiunea tot mai mare asupra serviciilor publice și erodarea încrederii cetățenilor. Situația devine deosebit de gravă atunci când imigranții ilegali – care nu au dreptul să rămână în țările noastre – comit infracțiuni violente, se implică în traficul de droguri sau sunt responsabili de acte de violență sexuală”.

Cele două lidere – singurele două femei care ocupă funcția de șef de guvern în Uniunea Europeană – au insistat asupra faptului că „trebuie puse în aplicare centrele de returnare din țările terțe [din afara UE] și alte soluții inovatoare din afara Europei”.

Meloni și Frederiksen provin din extremități opuse ale spectrului politic. Prima conduce partidul de extremă dreapta Fratelli d'Italia, în timp ce Frederiksen este social-democrată.

„Avem poziții politice foarte diferite”, se recunoaște în declarație. „Cu siguranță nu suntem de acord în toate privințele. Însă suntem unite în dorința noastră de a proteja Europa”.

Centrele de deportare din afara UE, cunoscute și sub denumirea de centre de returnare, fac obiectul dezbaterilor de ani de zile și rămân extrem de controversate în cadrul Uniunii.

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Editor : A.M.G.