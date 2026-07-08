Giorgia Meloni spune că nu regretă că a încercat să aibă o relație strânsă cu Donald Trump: „Cred în unitatea Occidentului”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat miercuri că nu regretă eforturile depuse pentru a stabili o relație strânsă cu președintele american Donald Trump, în ciuda unei serii de dezacorduri publice care au tensionat relațiile dintre cei doi, odinioară prieteni, relatează Reuters.

Meloni a fost considerată la un moment dat una dintre cele mai apropiate aliate ale lui Trump în Europa, dar în ultimele luni a devenit ținta atacurilor din partea liderului de la Casa Albă, atât în interviurile acordate presei, cât și în postările de pe rețelele sociale.

„Nu, nu regret absolut nimic din ce am făcut”, a declarat Meloni la Ankara, la finalul summitului NATO la care a participat și Trump, când a fost întrebată dacă are vreo îndoială cu privire la capitalul politic pe care l-a investit în președintele SUA.

Prima critică publică a lui Trump la adresa lui Meloni a avut loc în aprilie, după ce aceasta l-a mustrat pentru că l-a atacat pe Papa Leon în legătură cu condamnarea de către pontif a războiului din Iran. În martie, Italia a refuzat să acorde permisiunea ca avioanele militare americane cu destinația Orientul Mijlociu să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia.

Liderul italian, care a fost singurul șef de guvern european prezent la inaugurarea lui Trump de anul trecut, a refuzat să comenteze postarea publicată duminică de Trump pe rețelele sociale, în care apare ea, alături de comentariul: „E necesar un ordin de restricție”.

„Am făcut această investiție politică pentru că eu cred în unitatea Occidentului. ⁠Nu este o strategie pe care am adoptat-o odată cu venirea lui Trump, ci una pe care am urmărit-o cu toți omologii mei”, a spus ea.

Meloni a recunoscut că „lucrurile evoluează așa cum am văzut” între ea și Trump, dar a subliniat că încă au puncte comune în privința unor chestiuni, inclusiv imigrația și opoziția față de ceea ce ea a descris drept „cultura woke”.

La summitul NATO, Trump a adoptat un ton mai conciliant, descriind-o pe Meloni drept „o persoană drăguță”, în timp ce i-a reproșat din nou că nu a făcut mai mult pentru a-i susține atacurile militare asupra Iranului, care se așteaptă să reînceapă.

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Editor : A.M.G.