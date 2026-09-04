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Giorgia Meloni stabilește un record în Italia. Guvernul său, cel mai longeviv de după cel de-al Doilea Război Mondial

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Giorgia Meloni. Foto: Profimedia Images
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Premierul italian Giorgia Meloni stabileşte vineri împreună cu cabinetul său un record de longevitate, 1.413 de zile de când se află un funcţie, cea mai lungă perioadă de guvernare fără întrerupere de la fondarea Republicii Italiene în 1946.

Meloni a depăşit precedentul record, deţinut cel de-al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi, de 1.412 zile, între 2001 şi 2005, informează dpa preluată de Agerpres.

Giorgia Meloni (49 de ani), lidera partidului Fraţii Italiei, a depus jurământul la 22 octombrie 2022, devenind prima femeie care conduce un guvern italian.

În era postbelică, Italia a fost marcată de instabilitate politică şi de frecvente schimbări de guvern. De la înfiinţarea republicii acum 80 de ani, ţara a avut 68 de guverne, cu o durată medie de supravieţuire de circa 13 luni.

Coaliţia condusă de Meloni şi formată din trei partide de extremă dreapta şi conservatoare se află la putere de aproape patru ani.

Recordul său este valabil doar pentru mandatul neîntrerupt al unui cabinet. Dacă se iau în calcul mai multe guverne conduse de acelaşi prim-ministru, atunci Berlusconi rămâne în frunte, cu peste 9 ani în această funcţie. Într-un astfel de clasament, Meloni se află pe locul al şaptelea.

Giorgia Meloni a prezentat longevitatea guvernului său ca pe un mare succes. Pentru a sărbători această realizare, partidul său are programat vineri seară un miting în oraşul-port Bari, în sudul ţării, la care Meloni va ţine un discurs.

Criticii o acuză însă că transformă longevitatea guvernului într-un scop în sine, şi se plâng de stagnare politică.

Editor : Ana Petrescu

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