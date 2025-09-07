Live TV

Giorgio Armani va fi înmormântat luni. Ceremonie privată, cu participarea membrilor familiei

Data publicării:
EA7 Emporio Armani Milan v Paris Basketball - Turkish Airlines EuroLeague, Unipol Forum, Milan, Milan, Italy - 11 Oct 2024
Giorgio Armani, creator de modă FOTO: Profimedia

Renumitul designer italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înhumat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, cu participarea familiei, într-un sat din nordul Italiei, au anunţat responsabili locali, citaţi de AFP, preluată de Agerpres.

"Funeraliile private ale lui Giorgio Armani vor avea loc în mica biserică San Martino, situată în satul medieval Rivalta", la 100 km sud de Milano, a indicat duminică Asociaţia Castelelor Ducatului de Parma, Piacenza şi Pontremoli.

Giorgio Armani venea frecvent în această mică comună, care adăposteşte mormântul mamei sale.

Împrejurimile vor blocate "din raţiuni de securitate şi pentru a garanta confidenţialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora locală 15:30 (13:30 GMT)", adaugă asociaţia într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Magazinele grupului Armani vor fi închise luni începând de la ora locală 15:00 până la sfârşitul zilei, în semn de doliu.

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunţat de asemenea o zi de doliu luni în această capitală economică italiană.

Mii de persoane au continuat să vină duminică în capela Teatrului Armani din Milano, unde sâmbătă fusese depus sicriul cu trupul neînsufleţit al marelui creator de modă. Accesul publicului era permis până la ora locală 18:00 (16:00 GMT).

Printre personalităţile care au ţinut să-i aducă un ultim omagiu s-au aflat fostul premier Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, preşedintele FC Napoli, Aurelio De Laurentiisou şi jucătorii de tenis Fabio Fognini şi Flavia Pennetta.

De altfel, de la vedete de la Hollywood la oameni politici, numeroase personalităţi i-au adus un omagiu celebrului creator de modă, icoană a modei italiene, care a pus bazele unui adevărat imperiu în industria luxului.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
2
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
contor-electric-1536x1024
3
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
covid
4
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
5
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
Cenzură! Au aflat ce au hotărât în privința lui Donald Trump și nu s-au ferit de cuvinte: ”Decizie lașă și ipocrită”
Digi Sport
Cenzură! Au aflat ce au hotărât în privința lui Donald Trump și nu s-au ferit de cuvinte: ”Decizie lașă și ipocrită”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-09-07-1886
Trei din cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan...
2025-09-07-1852
Bolojan: Reforma ANRE, ASF şi ANCOM nu este un moft şi nu este...
parinti si copii langa scoala
Conducerea celei mai mari școli din Capitală a decis să revină asupra...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea...
Ultimele știri
Cum arată „Luna Sângerie”. Primele imagini cu eclipsa totală, surprinse pe mapamond. Fenomenul, vizibil și din România
Nașterea Maicii Domnului 2025: Singura tradiție importantă din satul românesc pe care preotul recomandă să o păstrezi pe 8 septembrie
Moscova schimbă retorica: Vladimir Putin ar accepta să aibă o întrevedere cu Zelenski „oriunde”, afirmă premierul slovac Robert Fico
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Giorgio Armani's funeral chapel, Donatella Versace arrives, Milan, Italy - 06 Sep 2025
Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că avea pregătit un plan de succesiune
giorgio armani
Giorgio Armani, un „european convins”: „Naționalismul divizează”. Ce spunea despre Giorgia Meloni și Silvio Berlusconi
Giorgio Armani Prive : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2019
Moștenirea lui Giorgio Armani: vizionarul care a redefinit moda și a construit cel mai mare brand privat de lux
EA7 Emporio Armani Milan v Paris Basketball - Turkish Airlines EuroLeague, Unipol Forum, Milan, Milan, Italy - 11 Oct 2024
Giorgio Armani a murit. „Regele” modei avea 91 de ani
Partenerii noștri
Pe Roz
Părinți influenceri, criticați după ce au dezvăluit regulile pentru cei cinci copii: "Se așteaptă note...
Cancan
Daciana Sârbu are iubit ❤️ Primele imagini cu cei doi îndrăgostiți
Fanatik.ro
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de...
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Ajutor de minimis 2025: schimbarea care îi vizează direct pe români
Digi FM
Încântătoare și radioasă. Prințesa Kate a fermecat publicul cu prezența ei, pe stadion, la Mondialul de rugby...
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
Pro FM
Un nou cuplu de vedete. Fiica lui Lenny Kravitz, de mână cu Harry Styles în NYC. „El nu a mai fost de ceva...
Film Now
Joaquin Phoenix și Rooney Mara se iubesc de 8 ani, dar apar rar în public. Împreună la Veneția, eleganți și...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
550.000 pensionari iau în plus la pensie între 565 lei și 22.150 lei. Ce au muncit?
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Patrick Schwarzenegger s-a căsătorit. Nuntă de vis, pe malul lacului. Arnold, Maria Shriver și actori de la...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică