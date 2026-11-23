Prim-ministrul canadian Mark Carney a împărţit scena cu un imitator al lui Donald Trump şi cu o altă versiune a sa în weekend, apelând la comici pentru a-i satiriza pe preşedintele SUA şi pe politicienii canadieni în cadrul unei cine anuale cu jurnaliştii, relatează AP.

„Apăs butonul pentru comedie”, a spus Carney sâmbătă, în timp ce comediantul Mark McKinney a apărut imitându-l pe prim-ministru, urmat de Mark Critch, care l-a interpretat pe Trump.

Critch a recreat strângerea de mână puternică, specifică lui Trump, strângând mâna lui Carney şi lui McKinney pe scenă. Carney a făcut, de asemenea, glume pe seama renovării somptuoase a Biroului Oval de către Trump.

„Este o audienţă dificilă. Şi am fost în Biroul Oval. Singur. Cu noul său decorator de interior”, a spus Carney, citat de News.ro.

De când s-a întors la Casa Albă, Trump a umplut Biroul Oval cu accente aurii, decoraţiuni aurite şi portrete.

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Cina anuală a Galeriei Presei Parlamentare este versiunea canadiană a unui „roast” politic de tipul celor de la Washington, unde politicienii şi jurnaliştii îşi adresează reciproc glume şi insulte.

Liderul opoziţiei conservatoare, Pierre Poilievre, a luat în vizor relaţia fostului prim-ministru Justin Trudeau cu vedeta pop americană Katy Perry, glumind că Trudeau îi făcea unei „prinţese pop trecute de vârf” ceea ce îi făcuse Canadei în timpul celor zece ani petrecuţi la putere.

Remarca a stârnit critici online, fiind considerată sexistă şi jignitoare la adresa lui Perry.

Guvernatoarea Louise Arbour, fostă judecătoare la Curtea Supremă, care îl reprezintă pe regele Charles al III-lea al Marii Britanii în calitate de şef al statului canadian, a ironizat numeroasele călătorii internaţionale ale lui Carney.

„Ştiţi care este diferenţa dintre Dumnezeu şi Mark Carney? Dumnezeu este pretutindeni, iar Mark Carney este pretutindeni, cu excepţia oraşului Ottawa, unde ar trebui să se afle”, a spus ea.

Editor : A.P.