Live TV

Google anunţă construirea primul reactor nuclear. Unde va fi amplasat

Data actualizării: Data publicării:
Google
Foto: Profimedia

Google va construi prima centrală nucleară Hermes 2 în Oak Ridge, Tennessee, în parteneriat cu startup-ul Kairos Power, a anunţat gigantul american, citat de news.ro.

Dezvoltarea inteligenţei artificiale a creat o nevoie acută de energie pentru companiile de tehnologie, care se orientează inclusiv către energia nucleară pentru a satisface această nevoie.

Ca parte a unei înţelegeri anunţate anul trecut, Google lucrează în acest sens cu startup-ul Kairos Power, iar centrala din Oak Ridge este dpar prima pe care cele două companii le vor construi.

Aceasta va furniza Google 50 de megawaţi de energie în cadrul unui acord de achiziţie pe termen lung cu Tennessee Valley Authority.

Cele două companii vor construi mai multe centrale nucleare, care vor include multiple reactoare modulare mici ce vor furniza energie pentru centrele de date Google din Montgomery County, Tennessee şi Jackson County, Alabama.

Noua centrală Hermes 2 este programată să înceapă operaţiunile în 2030 şi va furniza doar 10% din totalul de 500 de megawaţi pentru care s-au înţeles cele două părţi.

Potenţialul maxim de 500 de megawaţi este aşteptat să fie atins până în 2035.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Geoffrey Hinton
3
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Zelenski...
Summit Alaska
5
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Digi Sport
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1030135829
De câte ori a spus Zelenski „mulţumesc” în Biroul Oval, la întâlnirea...
nave militare rusești
Bătălia crucială pentru viitorul Mării Negre. De ce este noua...
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz
Merz, despre „schimburile de teritorii” propuse de Trump: Dacă...
Monica Crowley
Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni...
Ultimele știri
„Regina ketaminei” își recunoaște vinovăția în cazul morții actorului Matthew Perry. Riscă până la 65 de ani de închisoare
Serbia cere ajutor internațional pentru a contracara violențele protestelor antiguvernamentale
Cosmopolis – Un cartier cât un oraș: plajă, lac, piscine, parcuri, mall, magazine, clinici și o școală internațională
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Cabinet Meeting
Planurile NASA în cursa spațială cu China: Un reactor nuclear pe Lună și o stație comercială pe orbită până în 2030
Hatay,,Turkey-,February,10,,2023,Turkey,Earthquake,Hatay,As,A
Cum a eșuat Google să avertizeze 10 milioane de oameni înaintea cutremurului devastator din Turcia, din 2023
Roman Funerary Inscription. Unknown
Google dezvoltă programul Aeneas: AI care completează cuvintele lipsă din inscripțiile romane. „Ne-a lăsat cu gura căscată”
fukushima (31)
Japonia vrea să construiască primul nou reactor nuclear, după catastrofa de la Fukushima
ilustrație cu un laptop și o sfoară de spânzurat, concept "moartea internetului"
Inteligența artificială ucide internetul. Cum pot supraviețui creatorii de conținut ascensiunii ChatGPT și a rivalilor săi
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri controversate despre planurile lui Meghan Markle la începutul relației cu Harry: „Voia să...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
Adevărul
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi Sport
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Cea mai impresionantă poveste de supraviețuire. Tânăra aristocrată care a supraviețuit pe „Insula Demonilor”...
Newsweek
Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile