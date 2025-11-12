Google dezvăluie cum și-a sporit Rusia operațiunile de propagandă după incursiunea masivă a dronelor rusești în Polonia, în septembrie

Aparatul de dezinformare al Rusiei a fost activat rapid după incursiunea în masă a dronelor în Polonia, în septembrie, a afirmat Google Threat Intelligence Group (GTIG), potrivit TVPWorld.

Analiștii Google au afirmat că viteza de reacție nu dovedește că operațiunea de propagandă și încălcarea spațiului aerian au fost coordonate, dar demonstrează cel puțin că „actorii influenți din întreg ecosistemul pro-rus și-au perfecționat activitatea pentru a răspunde la evoluțiile geopolitice majore”.

Operațiunea de informare a fost caracterizată de conținut care promova o imagine pozitivă a Rusiei, în timp ce NATO și Occidentul erau prezentate ca susținătoare ale războiului. De asemenea, operațiunea a urmărit să erodeze sprijinul public pentru Ucraina și să submineze credibilitatea versiunilor oficiale ale evenimentelor.

Cercetătorii Google au identificat actorii cheie din campania de dezinformare. Printre aceștia s-a numărat rețeaua Doppelgänger de conturi media false, care a fost unul dintre pilonii războiului informațional rus de la invadarea Ucrainei.

„Aceste site-uri web au adesea o tematică specifică și o orientare regională și publică conținut în limba publicului țintă”, se arată în raport. „GTIG a identificat cel puțin două cazuri în care mărci media personalizate neautentice în limba poloneză și germană pe care le urmărim au diseminat conținut care a exploatat incidentul cu drona.”

Un actor-cheie în operațiune a fost Portal Kombat

Un alt actor-cheie în operațiune a fost numit Portal Kombat, a precizat Google. Cunoscut și sub numele de Pravda Network, Portal Kombat a fost identificat încă din 2024 ca operând „o rețea de domenii care acționează ca amplificatoare de conținut distribuit în cadrul ecosistemului pro-rus mai larg”.

Printre conținuturile promovate de Kombat se numărau acuzații că imaginile media cu dronele și resturile acestora erau false. De asemenea, acuza Polonia și statele baltice că politizează incidentul în încercarea de a sabota potențialele negocieri de pace dintre SUA și Rusia.

Război psihologic al Moscovei în Polonia

Un factor important care contribuie la războiul psihologic al Moscovei în Polonia este o publicație online intitulată Niezależny Dziennik Polityczny (Cotidianul politic independent, NDP), pe care GTIC o descrie ca „principalul vector de diseminare utilizat de o veche campanie de influență pro-rusă, cu același nume”.

NDP, care se concentrează aparent pe raportarea imparțială a politicii interne și externe a Poloniei, este descris în raport ca un „furnizor prolific de dezinformare anti-NATO” și un canal cheie pentru propaganda rusă în Polonia.

În ceea ce privește perspectivele, raportul afirmă că operațiunile de dezinformare devin din ce în ce mai importante ca mijloc de promovare a intereselor Rusiei, printre care se numără „incitarea la frică, incertitudine și îndoială în rândul populațiilor vulnerabile”.

Raportul concluzionează că țările NATO, în special Polonia, „vor rămâne o țintă prioritară a activităților de influență aliniate Rusiei”.

Editor : Marina Constantinoiu