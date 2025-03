Profesorul și expertul în spațiul ex-sovietic Armand Goșu spune, la Digi 24, că dorința președintelui american Donald Trump de a obține un armistițiu de 30 de zile „nu e fezabilă”. În realitate, susține Goșu, pentru Trump este „o înfrângere” faptul că Vladimir Putin nu a acceptat necondiționat această încetare a focului. Aceasta în contextul în care trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, trebuie să meargă la discuțiile cu rușii din Arabia Saudită „să îi convingă pe ucraineni” să accepte și ei, ceea ce „e deja penibil”.

„Impresia e foarte proastă la primele discuții. Pe 12 februarie și acum în convorbirile telefonice Trump pare să nu înțeleagă în ce rol e distribuit și astfel să gafeze, adică să fie manipulat. E o anumită dinamică aici și poate până la urmă Trump își dă seama. Rusia o să intre și ea în jocul acestor negocieri, dar e greu de tras concluzii după primele discuții.

Cert este că ceea ce părea că vrea Trump foarte tare, anume un armistițiu de 30 de zile cu întreruperea focului, nu e fezabil. Au făcut presiuni asupra ucrainenilor, pentru că au instrumente să pună presiune pe ei. Ucrainenii au acceptat.

Pe partea cealaltă, rușii n-au acceptat, fără să spună că n-au acceptat, introducând în discuție o grămadă de alte detalii. Asta îl pune într-o poziție ușor dificilă pe Trump. Numai că aparatul de propagandă al administrației Trump e destul de solid, încât pot transforma orice într-o victorie, cum și Putin poate vorbi de mari succese.

Dacă vă uitați aseară și pe presa moscovită și în dimineața asta, salută marea victorie diplomatică înregistrată de Putin. Dacă vă uitați pe presa MAGA-republicană, anturajul lui Trump la Washington, vedeți că Trump a înregistrat o mare victorie.

În realitate, faptul că nu a acceptat necondiționat această încetare a focului pentru 30 de zile e o înfrângere, pentru că să mergi săptămâna viitoare cu temele pe care ți le-a dat Trump de acasă ca să-i convingi pe ucrainieni, care nu au acceptat necondiționat, e deja penibil. O să mai dureze. Ori înțelege Trump ce se întâmplă și atunci o să încerce, dar n-are cine știe ce instrumente să pună presiune pe Rusia. Pentru că instrumentul pe care îl are la el nu vrea să apeleze, instrumentul ăla fiind presiuni economice uriașe pe Rusia și înarmarea Ucrainei, ca Ucraina să poată să realizeze victorii mici, tactice care să-l oblige pe Putin la o reconfigurare a planurilor lui din acest moment. Asta vedem că Trump nu vrea să facă.

Sau pur și simplu cealaltă variantă la fel de probabilă e că Trump se plictisește, vede că nu realizează nimic și aruncă dosarul Ucrainei și încearcă altceva. Numai că miza este mult prea mare pentru Trump, pentru administrația de la Washington. Această miză presupune o resetare a întregii scene politice internaționale, iar negocierile cu Putin joacă un rol determinant în această resetare a scenei politice. Deci ei mai degrabă merg pe o variantă în care Trump pune presiune suplimentară pe Ucraina, decât pe varianta că se va trezi vreodată”, a afirmat Goșu.

„Pur și simplu Trump nu înțelege. Putin făcea mișto de el”

Profesorul spune că presiunea este pusă pe Ucraina iar Putin domină discuțiile cu SUA.

„Ascultați-o pe Fiona Hill, fosta expertă a lui Trump pe Rusia în primul mandat prezidențial, a făcut un interviu de vreo 44 de minute la Foreign Affairs, să vedeți cum se comportă Trump la negocierile cu Putin și o să înțelegeți că de fapt Ucraina are șanse mici câtă vreme negocierile sunt purtate de Trump. Pur și simplu Trump nu înțelege. Putin făcea mișto de el și Trump nu înțelegea. Trump nu știe limba rusă, nu înțelege cum trebuie vorbit cu Putin. Deci ai toate ingredientele pentru un dezastru de proporții epice”, a explicat profesorul de istorie.

„Trump va încerca să seteze o agendă pentru negocieri mai largi, un fel de Ialta 2.0”

Goșu mai susține că Donald Trump de fapt „nu are niciun plan” și că „va încerca să seteze o agendă minimă, care să provoace începerea negocierilor de pace și o negociere mult mai mare (...) un fel de Ialta 2.0, în care doi sau trei lideri alfa își împart lumea în zone de influență”.

„Nu trebuie să ne pripim cu concluziile, așteptăm cu răbdare. O să mai dureze câteva săptămâni, luni, până ne vom da seama exact ce se întâmplă, care va fi dinamica. Știm ce vrea Putin, nu înțelegem ce vrea Trump, că n-are niciun plan. El pur și simplu a zis că se așează și în funcție de ce zice Putin, care e atitudinea lui Zelenski, Trump va încerca să seteze o agendă minimă, care să provoace începerea negocierilor de pace și o negociere mult mai mare, că de fapt asta îl interesează pe Trump, și pe Putin în special, un fel de Ialta 2.0, în care doi sau trei lideri alfa își împart lumea în zone de influență. Eu nu știu dacă lucrul ăsta se va întâmpla. Eu nu aș spune «vine acest moment, gata, totul este ratat». Ce vrea Putin știm. Vrea să dispară Ucraina ca stat suveran. Putem prezice, dar ne e frică de ce am prezice, așa că preferăm să nu prezicem. Pentru că ce am prezice ar fi foarte grav și ne-ar pune pe noi într-o situație...

Ca să vedem cum e Trump... Europa, România, Polonia, Germania de ce are nevoie în momentul ăsta? Are nevoie de timp ca să se înarmeze. Trebuia să o facă acum 3 ani, când ar fi trebuit să pornească motoarele industriei de apărare, să-și creeze arme, să pună pe picioare armate naționale ca să se poată apăra de Rusia. Vedem cu ce viteză se întâmplă lucrurile astea. Germania a modificat legislație în parlament, se apucă de treabă. Polonia s-a apucat. De la România n-are nimeni pretenții. Alte state se pregătesc.

E clar că pentru Rusia nu va fi simplu ca să vină. Depinde și de partea americană. Una e să abandonezi pe aliații din vestul Europei și alta e să-i împingi pur și simplu sub trenul rusesc care vine în viteză dinspre Siberia”, conchide expertul.

