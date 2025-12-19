Live TV

Graba reînarmării provoacă reacții negative în Germania de Est. „Rusia nu este inamicul nostru”

Germania se reînarmează în ritm accelerat. Foto: Profimedia
În timp ce Germania se confruntă cu o Rusie ostilă, o firmă de apărare intenționează să deschidă o fabrică de muniții în estică, fostă comunistă – dar mulți localnici simpatizează cu Moscova și sunt indignați de proiect. Opoziția față de afacerea din orașul Lübben, statul Brandenburg, a crescut, în ciuda promisiunii a sute de locuri de muncă în regiunea care se confruntă cu probleme economice, relatează France24.

Un afiș anti-război de pe străzi reflectă temerile multora, arătând un soldat ținând în brațe un camarad căzut. A fost amplasat de inițiativa locală „Lübben-ul nostru” pentru a protesta la adresa planurilor grupului de armament Diehl de a începe în curând să producă componente de muniție la fabrică.

Liderii germani avertizează adesea asupra războiului Rusiei în Ucraina și a amenințărilor sale împotriva membrilor europeni NATO.

Dar la o reuniune lunară a grupului de cetățeni, menționarea „amenințării rusești” a fost întâmpinată cu hohote de râs.

„Rusia nu este dușmanul nostru! Rușii au locuit aici ani de zile”, a spus Manuela Noack, o asistentă medicală în vârstă de 62 de ani, făcând referire la prezența sovietică în Germania de Est comunistă.

S-au strâns semnături împotriva fabricii

Grupul a strâns aproximativ 1.600 de semnături – într-un oraș cu 14.000 de locuitori – împotriva fabricii, despre care se așteaptă să funcționeze la capacitate maximă până în 2027.

Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta și anti-imigrație, care susține cumpărarea energiei rusești și o destindere generală cu Moscova, a câștigat 39% dintre voturi în Lübben la alegerile generale din februarie.

AfD și CDU pot fi la polul opus în ceea ce privește Rusia, dar sunt de acord că producția de arme este bună pentru regiune, mai ales că se așteaptă ca fabrica să creeze aproximativ 200 de locuri de muncă.

Amplasamentul fabricii are o lungă tradiție militară, producând echipamente pentru armata nazistă, apoi cartușe pentru regimul comunist.

Primarul CDU, Jens Richter, spune că „înțelege” diviziunile din comunitate legate de fabrică, dar spune că invazia Rusiei în Ucraina înseamnă că „situația geopolitică s-a schimbat semnificativ”.

Deocamdată, fabrica din Lübben este o excepție în estul Germaniei, 90% din industria de apărare fiind încă situată în vest.

În 2023, grupul de armament Rheinmetall a trebuit să abandoneze planurile de a construi o fabrică în Saxonia, un alt stat estic, în fața protestelor locuitorilor.

 

