Institutul de Studii Politice (IEP) din Strasbourg a depus, miercuri, o plângere la poliție și a sesizat parchetul după ce mai multe inscripții pro Hamas au fost descoperite pe geamurile de la intrarea în clădire. „Glorie Hamasului”, „Trăiască Hamasul”, „Moarte coloniştilor” sau „Eliberați Palestina” erau mesajele scrise cu litere roșii, potrivit Le Monde.

Studenţii, membri ai Comitetului Palestina Sciences Po Strasbourg au depus plângere, miercuri, după descoperirea unor graffiti anti-israeliene și pro-Hamas la intrarea în clădirea sa, a transmis Universitatea din Strasbourg agenției France-Presse (AFP).

Institutul de Studii Politice (IEP) a sesizat poliția și parchetul pentru „degradări, antisemitism și amenințări”, potrivit universității. Plângerea a fost confirmată din surse polițienești.

Un jurnalist AFP a observat, în cursul dimineții, slogane scrise cu vopsea roșie pe ușile de sticlă ale instituției. O altă inscripție, „Palestina va învinge”, scrisă cu albastru pe un perete, era în curs de ștergere.

Studenții din Comitetul Palestina Sciences Po Strasbourg au condamnat imediat aceste graffiti, negând orice implicare: „Nu reflectă nici cuvintele, nici ideile, nici acțiunile noastre”.

Primarul ecologist Jeanne Barseghian a declarat pentru AFP că aceste inscripții sunt „inacceptabile”: „Ele reprezintă o apologie a terorismului și o ofensă adusă valorilor noastre republicane”.

Fosta primăriță și actuală eurodeputată (Renaissance) Fabienne Keller a condamnat pe platforma X „un act intolerabil care merită sancțiuni severe”, în timp ce eurodeputata (Rassemblement National) Virginie Joron a denunțat „graffiti antisemite și incitatoare la violență”.

Tensiuni între conducerea școlii și organizațiile studențești

Apariția acestor inscripții are loc exact la doi ani și o zi după atacul fără precedent al Hamas, mișcarea islamistă palestiniană care conduce Fâșia Gaza, asupra Israelului — atac care a provocat moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt încă ostatici în Gaza, dintre care 25 au murit, conform armatei israeliene.

Ca reacție, Israelul a lansat o campanie militară ce a devastat teritoriul palestinian, provocând o catastrofă umanitară și peste 67.000 de morți, în majoritate civili, potrivit datelor Ministerului Sănătății din Gaza, administrat de Hamas, considerate credibile de ONU. Națiunile Unite au declarat o stare de foamete în unele zone ale Gazei, iar anchetatorii săi afirmă că Israelul comite acolo un genocid — acuzații respinse categoric de autoritățile israeliene.

Situația din Gaza provoacă frecvent dezbateri aprinse în Europa și America de Nord, pe fondul creșterii antisemitismului.

Sciences Po Strasbourg, unde mișcarea pro-palestiniană este activă de doi ani, a fost scena mai multor controverse pe acest subiect. Timp de mai multe luni, conducerea instituției s-a aflat în conflict cu organizații studențești din cauza unui parteneriat al IEP cu o universitate israeliană.

În această săptămână, un grup de studenți se opune participării, programate pentru joi, a fostului ambasador al Franței în Israel, Éric Danon, pe care îl acuză că ar fi justificat zecile de mii de morți din Gaza.

Editor : Ana Petrescu