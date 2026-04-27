Grâu ucrainean furat de Rusia este introdus ilegal în Israel. Profiturile finanțează războiul lui Putin (investigație Haaretz)

O investigație a ziarului israelian Haaretz dezvăluie modul în care cerealele furate din teritoriile ucrainene ocupate au fost vândute către Israel. Profiturile obținute din această operațiune dubioasă finanțează războiul lui Putin, scrie Haaretz.

Într-o seară de primăvară, acum două săptămâni, un cargobot aparent obișnuit – o navă care transportă mărfuri în vrac neambalate, precum cerealele – a acostat în portul Haifa. Din exterior, părea să fie doar una dintre numeroasele nave care sosesc pe coastele Israelului, nimic ieșit din comun.

Cu toate acestea, în interiorul navei se aflau mărfuri prețioase destinate pieței israeliene. Conform unei declarații oficiale a guvernului ucrainean, nava, numită Abinsk, naviga sub pavilion rusesc și transporta grâu în valoare de milioane de dolari, furat din teritoriile aflate sub ocupație rusă. Profiturile obținute din vânzarea acestor mărfuri pe piețele din întreaga lume – inclusiv în Israel – au finanțat mașina de război a președintelui Vladimir Putin.

Israelul a fost avertizat în prealabil cu privire la încărcătura navei

Povestea navei Abinsk a fost dezvăluită în mass-media ucrainene, provocând un val de indignare. Guvernul de la Kiev s-a grăbit să declare că Abinsk ar putea aparține flotei fantomă a lui Putin și a adăugat că a avertizat Israelul în prealabil cu privire la încărcătura navei.

Cu toate acestea, o investigație a Haaretz indică faptul că aceasta nu a fost prima dată când cereale furate din Ucraina au fost importate pe piața israeliană. De fapt, până în 2023, la aproximativ un an după invazia masivă a armatei ruse în Ucraina, cel puțin două nave care transportau cereale furate au sosit în Israel, iar cel puțin una dintre ele a descărcat aici, conform documentelor, unei analize a datelor de urmărire a navelor și imaginilor din satelit obținute de Haaretz.

Peste 30 de transporturi de mărfuri furate, cu destinația Israel

Comportamentul a încă șapte nave care au descărcat în Israel în acel an ridică suspiciuni că și acestea au acționat pentru a ascunde sursa cerealelor pe care le transportau. În plus, registrele interne ținute de autoritățile ruse în porturile ucrainene ocupate, obținute de Haaretz, enumeră peste 30 de transporturi de mărfuri furate cu destinația Israel.

Surse care au vorbit cu Haaretz spun că acesta este un model recurent. Conform informațiilor obținute de Haaretz, patru transporturi de cereale ucrainene furate au fost deja descărcate în Israel în acest an. O altă navă suspectă a sosit în Golful Haifa duminică dimineață și își așteaptă rândul pentru a intra în port.

Ucraina a subliniat într-o declarație oficială că este inacceptabil ca Israelul să permită importul de mărfuri furate. Aceasta a adăugat că, după ce a contactat Israelul, i s-au dat asigurări că vor fi luate măsurile corespunzătoare. „Este îngrijorător faptul că, în ciuda informațiilor furnizate și a contactelor dintre părți, navei Abinsk i s-a permis să descarce în portul Haifa”, se arată în declarație.

Putin a preluat controlul asupra unor zone vaste din „Grânarul Europei”

Vastele zone de cultivare a cerealelor din Ucraina i-au adus acesteia porecla de „Grânarul Europei”. Când armata rusă a invadat țara în februarie 2022, Putin a preluat controlul asupra unor zone întinse, inclusiv asupra unora dintre principalele teritorii de cultivare a cerealelor din Ucraina.

Fermierii din teritoriile ocupate au mărturisit că grâul a fost furat de pe terenurile fermelor abandonate în timpul luptelor intense și că fermierii care au rămas acolo au fost obligați să colaboreze cu autoritățile de ocupație. Rusia vinde grâul la prețuri semnificativ mai mici decât prețul pieței.

15 milioane de tone de grâu, furate

Kievul estimează că, până în prezent, au fost furate cel puțin 15 milioane de tone de grâu. Doi cumpărători israelieni de cereale au confirmat pentru Haaretz că grâul furat din Ucraina este vândut în Israel.

Pentru Rusia, furtul de grâu este doar primul pas. Cu toate acestea, pasul următor – exportul mărfurilor – nu este chiar atât de simplu, întrucât Rusia este înconjurată de un zid de sancțiuni internaționale impuse de Uniunea Europeană, Statele Unite și Regatul Unit după începerea războiului. Din acest motiv, Rusia a recurs la metode necinstite pentru a exporta grâul și a-și ascunde mișcările.

Într-adevăr, ancheta Haaretz, care a urmărit navele de marfă sosite în Israel pe parcursul anului 2023, arată că acestea au folosit tehnici neobișnuite de camuflare, făcând mai dificilă urmărirea traseelor lor și identificarea sursei mărfurilor transportate. Metodele rusești includ transferul clandestin pe mare și încălcarea reglementărilor maritime.

Cum funcționează metoda

Navele de marfă suspectate care au sosit în Israel nu au încărcat cereale în porturile rusești. Mai degrabă, au fost încărcate la aproximativ 10 kilometri de țărm, într-un proces cunoscut sub numele de transfer de la navă la navă (STS), în care încărcătura este transferată între nave poziționate una lângă cealaltă pe mare. Aceste transferuri au avut loc la sud de Strâmtoarea Kerci din Marea Neagră – un pasaj între teritoriul rus pe de o parte și teritoriul ucrainean ocupat de Rusia pe de altă parte.

Înainte de a ajunge în Israel, unele dintre navele de transport marfă în vrac s-au întâlnit cu nave de marfă mari pe care Rusia le folosește ca grânare plutitoare. Altele au primit încărcătură de la nave mici de transport care au adus cereale furate direct din teritoriile ocupate.

În timpul operațiunii STS, navele și-au oprit transpondere – sistemul de identificare automată a navei, sau AIS – astfel încât să nu poată fi urmărite. Dezactivarea AIS-ului unei nave este, în general, ilegală conform reglementărilor Convenției internaționale pentru siguranța vieții pe mare a Organizației Maritime Internaționale.

Manevre tipice pentru nave care ascund proveniența mărfurilor

Aceste manevre sunt tipice pentru navele care încearcă să ascundă proveniența mărfurilor pe care le transportă, de teama că nu vor putea să le vândă clienților internaționali care nu sunt interesați de bunuri furate, a declarat pentru Haaretz analistul maritim Yörük Isik, care conduce firma de consultanță Bosphorus Observer, cu sediul la Istanbul.

Acest fenomen a fost observat și în rândul flotei ruse de petroliere-fantomă – nave mai vechi care folosesc tactici de înșelăciune pentru a ascunde originea petrolului pe care îl transportă – pentru a eluda sancțiunile și a exporta petrol rusesc.

Procesul de transfer al mărfurilor în marea liberă nu indică, în sine, o activitate ilegală. În unele situații, astfel de transferuri sunt necesare. Dar faptul că navele implicate și-au oprit sistemele AIS când se aflau în apropierea porturilor ucrainene și în timpul operațiunilor STS, și le-au pornit din nou câteva zile mai târziu, când erau deja încărcate cu grâu, dă credibilitate suspiciunii că au preluat grâu furat din porturile ocupate.

După ce au încărcat marfa pe mare, navele de transport vrac și-au pornit din nou transpornderele și au pornit spre Israel. După câteva zile de navigație, au descărcat grâul la cheiurile desemnate din porturile Haifa și Ashdod. Pentru a stabili traseul navelor, Haaretz a utilizat datele de urmărire a navelor de pe site-ul MarineTraffic, imagini satelitare de la Planet Labs și informații suplimentare din satelit de la programul Copernicus al UE.

De la Crimeea la Ashdod

O navă care iese în evidență în această rețea de contrabandă este St. Olga. În iulie 2023, aceasta a descărcat grâu ucrainean furat în portul Ashdod.

Pentru a înțelege mișcările navei St. Olga, trebuie să ne întoarcem cu câteva luni în urmă, în mai 2023. După ce a finalizat o călătorie către Siria, nava de marfă rusească Matros Pozynich a navigat spre nord prin Bosfor, fără încărcătură. După ce a intrat în Marea Neagră pe 27 mai, și-a oprit AIS-ul timp de o săptămână. Pe 3 iunie, AIS-ul a fost pornit din nou în timp ce nava se îndrepta spre Strâmtoarea Kerci, moment în care a raportat un pescaj mai mare – o cifră care indică adâncimea navei sub linia de plutire. În practică, acest lucru înseamnă că nava încărcase marfă.

Dezactivarea sistemului AIS a avut scopul de a împiedica agențiile de monitorizare relevante să determine locația în care nava a încărcat marfa. Totuși, trucul nu a avut succes: o imagine din satelit realizată pe 31 mai a arătat nava Matros Pozynich la terminalul de cereale Avlita din portul Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia. Imaginea arată trei dintre cele cinci trape de marfă ale navei deschise – încărcarea grâului ucrainean era în curs la momentul realizării imaginii din satelit.

După o săptămână, Matros Pozynich a ajuns la sud de strâmtoarea Kerci. Acolo, conform imaginilor din satelit, s-a alăturat unuia dintre grânarele plutitoare ale Rusiei – o navă de marfă mare numită Greendale, care așteaptă mereu în apropiere și face parte din flota de grânare plutitoare folosite pentru a prelua cereale rusești și ucrainene de pe continent. Încărcătura furată a fost transferată de pe Matros Pozynich pe Greendale și pe o altă navă neidentificată.

Navă de marfă St. Olga aștepta goală, nu departe. Pe 8 iunie și-a dezactivat AIS-ul și a început să se apropie de Greendale, silozul plutitor. Din cauza norilor grei, era greu de observat pe imaginile satelitare, dar un raport de la transponderul său a dezvăluit amplasarea sa exactă – chiar lângă Greendale. Imaginile satelitare din perioada 14-18 iunie nu lasă loc de îndoială: St. Olga se afla în mijlocul unei încărcări clandestine de marfă pe mare, care nu a fost înregistrată de sistemele de urmărire. Pe 1 iulie, nava St. Olga a fost înregistrată din nou atașată de Greendale, cu Matros Pozynich pe cealaltă parte, după ce adusese deja un alt transport de grâu furat din Sevastopol.

În dimineața următoare, nava St. Olga și-a activat din nou sistemul AIS: a raportat un pescaj mai mare și și-a actualizat destinația către Israel. Pe 19 iulie, a acostat în portul Ashdod, transportând 27.000 de tone de grâu în valoare de aproximativ 9 milioane de dolari. Grâul pe care îl adusese a fost preluat de noul transportor de cereale, inaugurat cu doar câteva luni înainte, a ajuns la silozurile din apropiere și, de acolo, cu camioanele, la morile israeliene.

Anul trecut, guvernul ucrainean a impus sancțiuni navei St. Olga pentru implicarea sa în rețeaua de contrabandă a lui Putin. Aceasta a fost implicată în cel puțin patru transporturi de grâu către Israel, se arată în declarația oficială.

O altă navă care iese în evidență în rețeaua de transfer al mărfurilor furate este Sword Lion. La câteva zile după ce St. Olga a terminat de încărcat cereale de pe Greendale, Sword Lion a făcut același lucru. Această întâlnire a fost înregistrată de satelit. După ce a terminat, nava Sword Lion s-a îndreptat puțin mai departe spre sud-vest, unde a încărcat cereale de mai multe ori de pe nave mici de alimentare care își dezactivaseră sistemul AIS pentru a-și ascunde identitatea și portul de origine.

Cu toate acestea, un site de jurnalism de investigație ucrainean a dezvăluit documente de export care indică faptul că, în cele două săptămâni pe care Sword Lion le-a petrecut în apropierea Strâmtorii Kerci, a încărcat cereale de pe teritoriul ucrainean ocupat pentru a le transporta în Israel. În plus, un document rus de control al calității arată că au fost prelevate probe dintr-un transport de orz de pe nava Sword Lion destinat unui cumpărător israelian – ADM Israel, cu sediul în Beit Dagan, un importator de materii prime pentru industria hranei pentru animale.

După ce și-a pornit din nou transponderul pe 27 iulie, nava Sword Lion a raportat că era încărcată la maxim și se îndrepta spre Haifa. Site-ul web al ADM Israel menționa că nava urma să sosească în curând cu „orz european”. La începutul lunii august 2023, nava a ancorat în Golful Haifa, așteptându-și rândul pentru a ajunge la cheiul de grâu. Cu toate acestea, după o săptămână – la scurt timp după publicarea raportului de investigație privind documentele de export în Ucraina – a plecat din nou spre Turcia, unde a descărcat mărfurile furate.

Pe lângă St. Olga și Sword Lion, Haaretz a identificat alte șapte nave care au descărcat grâu în Israel în 2023, pe care l-au preluat de la nave neidentificate din vecinătatea strâmtorii Kerci, controlată de Rusia, cu sistemul AIS oprit și încercând să ascundă sursa mărfii. Informațiile disponibile nu permit stabilirea sursei grâului transportat.

Dezvoltarea mecanismului de ascundere

La începutul anului 2022, înainte de invazia rusă din Ucraina, cele două țări erau împreună responsabile pentru o treime din aprovizionarea mondială cu grâu. Aceasta este una dintre principalele industrii ale Ucrainei. Numai în 2021, Ucraina a exportat grâu în valoare de 12 miliarde de dolari.

După izbucnirea războiului, exporturile de grâu ucrainean s-au redus dramatic din cauza asediului naval impus de Rusia asupra porturilor ucrainene. Pe lângă asediu, forțele ruse au ocupat vaste zone de cultivare a grâului în sudul și estul Ucrainei, confiscând o cantitate mare de cereale. Experții în drept internațional au explicat că confiscarea arbitrară a proprietății la o astfel de scară, pentru nevoi non-militare, constituie o crimă de război.

De atunci, multe investigații internaționale au arătat că Rusia a exportat pe mare grâu ucrainean furat – în principal către Siria, Turcia și Iran. Vânzările de grâu reprezintă una dintre principalele surse pe care Putin le-a folosit pentru a-și finanța costisitoarea invazie a Ucrainei.

Mecanismul de export s-a dezvoltat treptat

Mecanismul de export al grâului furat s-a dezvoltat treptat, devenind din ce în ce mai sofisticat de-a lungul timpului.

Haaretz a obținut documente oficiale ale administrației ruse din teritoriile ocupate din Ucraina care oferă o imagine a procesului.

Conform documentelor, la începutul războiului, Rusia a încercat să exporte grâu ucrainean prin porturile ucrainene ocupate „fără a ascunde sursa grâului”. Cu toate acestea, planul a eșuat din cauza criticilor internaționale și a refuzului armatorilor de a acosta în porturile ocupate. Fără o rută pentru exportul pe scară largă al grâului furat, stocurile de grâu furat din silozurile din Crimeea au crescut. „Nu mai este loc, terminalul de grâu din Sevastopol este complet blocat”, se menționează în documente.

Exportul lent a dus la o scădere a veniturilor, iar autoritățile ruse s-au grăbit să găsească soluții. Una dintre soluții a fost aceea de a permite companiilor ruse să cumpere grâu de la fermierii ucraineni, să-l transfere în Rusia pe calea ferată și cu camioane și să-l exporte de acolo pe piața internațională, după ce îl amestecă cu grâu rusesc, a cărui vânzare în afara Rusiei este permisă. „Va fi imposibil de urmărit”, au promis autorii documentelor.

În plus, autoritățile ruse au elaborat un protocol care reglementează utilizarea navelor mici de alimentare pentru transferul grâului din depozitele din porturile rusești în largul mării și de acolo către navele care îl vor transporta către clienți.

Grânare plutitoare

La un moment dat, din cauza lipsei de spațiu de depozitare în porturile din Rusia, s-a decis utilizarea unui număr mare de nave mari ca grânare plutitoare – pentru grâul provenit din Rusia și, după cum indică acest raport de investigație – și pentru mărfurile furate din porturile ocupate.

O verificare efectuată de Haaretz a indicat că, în orice moment, existau cinci nave care funcționau ca grânare plutitoare în zona de activitate din sudul Strâmtorii Kerci.

Documentele administrației ruse obținute de Haaretz includ, de asemenea, o listă cu 120 de transporturi de cereale ucrainene furate care au plecat prin două porturi ocupate din Crimeea: Kerci și Sevastopol. Între noiembrie 2022 și iunie 2023, majoritatea transporturilor au fost destinate Siriei și Egiptului, altele au fost destinate Turciei, Libiei, Arabiei Saudite și Tunisiei, iar 31 dintre ele – 90.000 de tone în total – erau destinate Israelului.

Conform documentelor, grâul ucrainean furat destinat Israelului a fost încărcat în mare parte în portul Kerci pe nouă nave de transport rusești care au descărcat grâul în silozuri plutitoare și nave de transport marfă în vrac pe mare, care l-au transportat apoi la destinația finală.

Datele de urmărire a navelor și imaginile din satelit analizate de Haaretz corespund informațiilor din aceste documente. Haaretz a reușit să localizeze două dintre cele nouă nave, chiar dacă acestea și-au oprit sistemul AIS pentru a evita detectarea – Dagomys și Volgo-balt 203 – în timp ce încărcau clandestin mărfuri furate în porturile ucrainene ocupate, în conformitate cu datele la care transporturile erau destinate Israelului. Haaretz a localizat, de asemenea, aceleași două nave în alte date, încărcând mărfuri furate în porturile ocupate și transferându-le în secret pe mare către nava sancționată St. Olga.

Scret în privința procesului de export

Întregul mecanism de contrabandă depindea de păstrarea secretului asupra sursei grâului. Documentele obținute de Haaretz menționează chiar că comercianții ruși de grâu au insistat ca autoritățile ruse să depună toate eforturile pentru a păstra secretul asupra sursei grâului ucrainean pe care îl vindeau. De-a lungul timpului, acest lucru a devenit într-adevăr realitate. „Voi sublinia, ca aspect pozitiv, că comercianții ruși de grâu sunt mulțumiți de secretul procesului de export din portul Kerci”, a scris un oficial local superiorului său de la Moscova. El a scris că, spre deosebire de operațiunile de contrabandă din portul Sevastopol, în ceea ce privește Kerci, „nu există mențiuni în presă”.

Un cumpărător israelian care importă grâu din Europa de Est a declarat pentru Haaretz că „furnizorii ruși afirmă că acesta este grâu provenit din Siberia, transportat spre vest în vagoane de tren”. Potrivit acestuia, furnizorii prezintă documente care confirmă acest lucru, iar cumpărătorii israelieni nu au nicio modalitate de a verifica dacă aceștia mint. „Abia după ce ambasada Ucrainei ne-a contactat și ne-a avertizat că este interzis să cumpărăm de la acești furnizori specifici ne-am dat seama că aceasta era sursa grâului.”

Haaretz a întrebat Ministerul de Externe israelian de ce Israelul permite contrabanda cu grâu ucrainean furat din Rusia, de ce nu s-au luat măsuri chiar și atunci când Ucraina a avertizat în prealabil cu privire la nava Abinsk și dacă Israelul intenționează să ia măsuri în legătură cu nava suspectă care a sosit la Haifa în această dimineață. Ministerul de Externe a răspuns: „Am transmis răspunsuri pe această temă prietenilor noștri ucraineni prin canale diplomatice și profesionale.”

