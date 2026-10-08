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Grecia încheie un acord de până la 4 miliarde de dolari pentru achiziţia de armament american

Data publicării:
Avioane F-16
Foto: Profimedia
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Grecia a convenit să cheltuie până la 4 miliarde de dolari pentru modernizarea unor avioane de luptă F-16 şi achiziţia de rachete şi alte sisteme de armament avansate din Statele Unite, au declarat joi pentru Reuters două surse oficiale de rang înalt, la o zi după vizita la Atena a secretarului de stat american Marco Rubio.

Acordul include rachete şi bombe de ultimă generaţie pentru avioanele F-16 Viper şi F-35, precum şi pentru elicopterele Black Hawk, alături de modernizarea unor avioane F-16 mai vechi la standardul Viper, potrivit unui oficial de rang înalt din Ministerul grec al Apărării.

Oficialul a precizat că majoritatea achiziţiilor sunt deja incluse în planul multianual de apărare al guvernului şi nu vor exercita presiuni financiare suplimentare asupra bugetului, scrie News.ro. Un reprezentant de rang înalt al Ministerului de Externe a confirmat informaţiile, adăugând că plăţile vor fi eşalonate pe parcursul mai multor ani.

Grecia intenţionează deja să investească aproximativ 28 de miliarde de euro până în 2036 în achiziţia de avioane de luptă F-35 şi elicoptere americane, precum şi în dezvoltarea sistemului multistrat de apărare antiaeriană şi antibalistică „Achilles Shield”, care va utiliza inclusiv armament produs în Israel.

În 2024, Atena a convenit să cumpere 20 de avioane F-35 produse de Lockheed Martin şi 35 de elicoptere Sikorsky UH-60M Black Hawk. Grecia modernizează în prezent aproximativ 82 de avioane F-16 la standardul Viper şi intenţionează să modernizeze alte 37 de aparate F-16 Block 50, la un cost estimat de un miliard de dolari.

În timpul vizitei sale de miercuri la Atena, Marco Rubio a anunţat că Statele Unite şi Grecia, ambele membre NATO, au convenit asupra unui plan comun de securitate care prevede schimbul de informaţii între instituţiile de aplicare a legii pentru combaterea terorismului.

Noile achiziţii fac parte din programul de modernizare a forţelor armate elene, pe măsură ce Grecia îşi consolidează capacităţile militare după criza datoriilor din perioada 2009-2018, care a determinat ani de austeritate.

Grecia alocă apărării aproape 3,5% din produsul intern brut, o proporţie mai ridicată decât în multe alte state NATO, pe fondul disputelor de lungă durată cu Turcia.

Editor : A.P.

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