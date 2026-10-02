Grecia neagă că Statele Unite au amenințat guvernul cu înlăturarea de la putere: „Așa ceva nu ar fi fost tolerat”

Ministrul Energiei Stavros Papastavrou a respins vineri informația conform căreia oficiali americani ar fi amenințat Grecia cu consecințe politice în timpul unei cine organizate la Atena în luna martie a anului trecut. El a afirmat că nu a fost exercitată niciodată o astfel de presiune asupra țării, scrie Kathimerini.com.

„Nu a existat niciodată vreo presiune sau amenințare la adresa țării noastre pentru a întreprinde vreo acțiune, și nici nu ar fi vreodată tolerat așa ceva”, a declarat Papastavrou în Parlament, ca răspuns la o întrebare adresată de deputatul din opoziție Alexandros Kazamias, din partidul „Calea Libertății”.

Întrebarea se referea la un articol din „Wall Street Journal” despre o cină care a avut loc în martie la Atena, la care au participat Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, și oficiali greci. Potrivit articolului, Guilfoyle a avertizat că, la fel cum guvernul de centru-dreapta al României a căzut, Statele Unite ar putea provoca un rezultat similar în Grecia.

Papastavrou nu a abordat în mod direct detaliile raportului. În schimb, el a subliniat ceea ce a descris drept nivelul istoric ridicat al relațiilor greco-americane, afirmând că acestea se bazează pe respect reciproc.

El a menționat în special acordurile din sectorul energetic, inclusiv activitățile de explorare planificate de Chevron și ExxonMobil.

„Responsabilitatea mea nu este să comentez rapoartele, ci să apăr interesul național”, a spus Papastavrou în răspunsul adresat lui Kazamias, care îl presase să abordeze conținutul raportului din Wall Street Journal.

„Într-un astfel de cadru de cooperare între cele două țări, nu ar putea exista o astfel de amenințare”, a afirmat Papastavrou.

Editor : Ana Petrescu