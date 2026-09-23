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Grecia oferă până la 10.000 de euro celor dispuși să se mute în regiuni izolate

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Mikro Papigo, Zagori, Epirus, Greece
Mikro Papigo, Zagori, Epirus, Grecia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Cadrul îmbunătățit și noile condiții Extinderea către noi regiuni și zone izolate Perspective de viitor și pașii următori

Grecia se pregătește să ofere stimulente financiare persoanelor dispuse să se mute în unele dintre regiunile de frontieră izolate ale țării, cererile urmând să fie deschise în octombrie, relatează greekreporter.com.

Ministrul Coeziunii Sociale și Familiei, Domna Michailidou, a declarat că programul extins de „relocare” va include zone precum insula Kastellorizo, întrucât guvernul urmărește să consolideze comunitățile care se confruntă cu declinul demografic.

Ea a afirmat că planul trebuie să combine sprijinul financiar cu serviciile esențiale și îmbunătățirea infrastructurii.

Cadrul îmbunătățit și noile condiții

Detaliile programului îmbunătățit au atras o atenție semnificativă din partea publicului, ca parte a unor politici guvernamentale mai ample menite să contracareze declinul demografic și depopularea treptată a zonelor rurale din Grecia.

• Sprijin financiar: Programul oferă un stimulent financiar orizontal de până la 10.000 de euro, plătit cetățenilor și familiilor care aleg să se mute definitiv în regiuni de frontieră îndepărtate.

• Lichidități în avans: Pentru a facilita tranziția, se introduce o plată în avans de 50% din suma totală, asigurând gospodăriilor resurse imediate pentru cheltuielile inițiale de mutare.

• Criterii flexibile: Cerința strictă anterioară privind existența unui contract de muncă a fost eliminată, deschizând oportunități pentru liber-profesioniști, lucrători la distanță și tineri absolvenți.

Extinderea către noi regiuni și zone izolate

Descentralizarea necesită o abordare multiplă, adaptată nevoilor unice ale anumitor localități.

Dincolo de regiunile inițiale (cum ar fi zona Evros), programul a fost extins semnificativ pentru a include noi zone geografice vulnerabile. Mai precis, acesta cuprinde acum șase unități regionale (Kastoria, Serres, Florina, Kilkis, Pella și Drama), în timp ce extinderile recente acoperă, de asemenea, municipalitățile montane și rurale din Ioannina (cu excepția municipalității principale Ioannina), precum și Filiates și Souli din Thesprotia.

Pentru zone insulare speciale, precum Kastellorizo, se acordă un sprijin financiar anual dedicat de 5.000 de euro, alături de o majorare suplimentară de 1.000 de euro per copil, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru angajații din sectorul privat.

Ministrul Michailidou a subliniat că subvențiile financiare nu reprezintă ele singure o soluție miraculoasă; acestea trebuie să fie însoțite de o cooperare activă cu comunitățile locale, de înființarea de creșe și școli locale, precum și de îmbunătățiri în domeniul sănătății, pentru a asigura un nivel de trai sigur și ridicat.

Perspective de viitor și pașii următori

Pe măsură ce se apropie lansarea platformei în octombrie, se preconizează că interesul va atinge apogeul în rândul persoanelor care caută un stil de viață alternativ, departe de centrele urbane aglomerate, sprijinite de posibilitățile moderne de lucru la distanță.

Indicatorul suprem al succesului va fi integrarea fără probleme a acestor nou-veniți în societățile locale, transformând sprijinul financiar pe termen scurt într-o revigorare demografică și economică de lungă durată pentru zonele de frontieră cele mai vulnerabile ale țării.

Editor : M.C

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