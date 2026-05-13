Grecia se teme că războiul se extinde în Marea Mediterană. Atena protestează la adresa dronei maritime ucrainene găsite lângă Lefkada

Grecia afirmă că drona maritimă de atac găsită recent lângă Lefkada este de origine ucraineană și califică incidentul drept „extrem de grav”. Atena protestează față de descoperirea dronei maritime ucrainene echipate cu explozivi. Grecia se teme că războiul se extinde în Marea Mediterană, în contextul în care Ucraina vânează flota fantomă de petroliere care ajută Rusia să-și exporte petrolul, scrie POLITICO.

Ministrul apărării din Grecia a declarat marți că o dronă maritimă militară care ar transporta explozibili și care a fost descoperită pe o insulă grecească săptămâna trecută este de fabricație ucraineană, descriind incidentul ca o amenințare la adresa navigației în Marea Mediterană și o „problemă extrem de gravă”.

Un pescar de pe insula Lefkada a găsit drona de tip Magura, care transporta explozibili, în interiorul unei peșteri de pe coastă pe 7 mai și l-a remorcat în apropierea unui port din zonă. A fost mutată după o zi la o bază navală de pe continent pentru inspecție, iar explozivii au fost distruși ulterior, potrivit postului public de televiziune ERT din Grecia.

Grecia protestează, temându-se că războiul s-ar putea extinde în Marea Mediterană.

Ministrul Apărării al Greciei, Nikos Dendias, a confirmat marți că drona era de origine ucraineană și a ridicat problema în cadrul Consiliului de Apărare al UE de la Bruxelles, calificând-o drept „un incident extrem de grav”.

Ministrul de Externe, Giorgos Gerapetritis, s-a plâns, de asemenea, de prezența dronei într-o întâlnire cu omologii săi din UE în cadrul Consiliului Afacerilor Externe de luni, afirmând că Atena va răspunde cu proteste diplomatice.

Atena „nu va permite desfășurarea operațiunilor de război în regiunea mediteraneană mai largă și în special în direcția Greciei”, a spus el.

Forțele armate grecești supraveghează ancheta și pregătesc un raport.

Cele două scenarii principale investigate sunt fie că drona a fost aruncată în zonă de o navă comercială, fie că a fost lansată de la o bază ucraineană din Misrata, vestul Libiei, potrivit oficialilor greci.

Nu este prima dată când Atena este afectată de eforturile ucrainienilor de a bloca veniturile din petrol ale președintelui Vladimir Putin. În martie anul trecut, o navă deținută de o companie greacă a fost lovită de o dronă ucraineană în largul coastei Novorossiisk, unde încărca petrol rusesc.

„Se presupune că acest atac [….] este probabil legat de deciziile luate de a permite parțial transportul petrolului rusesc timp de o lună”, a declarat ministrul grec al Transporturilor Maritime, Vassilias Kikilas, în martie, calificând drept „inacceptabil și foarte periculos” atacarea navelor care navighează sub pavilion grecesc sau care transportă echipaje grecești.

Kievul face presiuni pentru a reduce veniturile din petrol ale Rusiei, transformând petrolierele care ajută Moscova într-o țintă principală.

În acest caz, Kievul a declarat că nu deține informații despre dronă. „Nu există dovezi că aceasta aparține operatorilor ucraineni de drone maritime. Suntem deschiși la cooperarea cu partea greacă pentru a clarifica circumstanțele incidentului, dacă vor exista solicitări relevante din partea lor”, a declarat marți reporterilor Heorhii Tihii, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.

Kievul s-a plâns însă în repetate rânduri că uriașa flotă de petroliere a Greciei contribuie la susținerea Rusiei. La începutul războiului, ambasadorul ucrainean de atunci la Atena, Serhii Șutenko, a declarat că „banii anumitor companii de transport maritim sunt pătați de sânge”.

Pe de altă parte, incidentul ar putea afecta acum imaginea publică a guvernului conservator al Noii Democrații, întrucât Atena a făcut eforturi considerabile pentru a oferi sprijin Ucrainei în ultimii cinci ani, inversând legăturile tradițional strânse cu Rusia.

Guvernul se confruntă acum cu critici din partea partidelor de opoziție de pe întreg spectrul politic, care subliniază că Grecia pare să fie complet neprotejată, cu o monitorizare inadecvată a apelor sale teritoriale.

Kyriakos Velopoulos, liderul partidului ultranaționalist Soluția Greacă, considerat apropiat de Rusia, a declarat: „Președintele Volodimir Zelenski nu a fost niciodată un prieten al Greciei, ci a fost întotdeauna dușmanul ei.”

