Grecia trimite nave de război și F-16 în Cipru. Un general iranian amenință cu atacuri ample: „Americanii vor fi obligaţi să plece”

fregata-grecia
Grecia trimite nave de război și F-16 pentru apărarea Ciprului, după atacul cu dronă asupra bazei britanice de la Akrotiri. Foto via News.ro
Grecia a decis desfășurarea imediată a unor forțe navale și aeriene în sprijinul Ciprului, după ce o dronă de tip Shahed a lovit în cursul nopții baza Forțelor Aeriene Regale Britanice de la Akrotiri. Decizia marchează prima implicare directă a unui stat membru al Uniunii Europene în contextul campaniei americano-israeliene împotriva Iranului, declanșată în urmă cu trei zile, potrivit Politico și News.ro.

Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a anunțat că două fregate și două avioane de vânătoare F-16 vor fi dislocate imediat în zona insulei.

„În urma atacurilor neprovocate asupra teritoriului Ciprului, Grecia va contribui în toate modurile posibile la apărarea Republicii Cipru, pentru a face faţă ameninţărilor şi acţiunilor ilegale care au loc pe teritoriul său”, a declarat Dendias, într-un discurs susţinut luni.

Atacul a avut loc în timpul nopții, când un vehicul aerian fără pilot de tip Shahed a lovit baza britanică de la Akrotiri. Alte drone care vizau aceeași instalație militară au fost „interceptate cu succes” pe parcursul zilei, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis.

Escaladare și amenințări din partea Iranului

Deși responsabilitatea atacului nu a fost confirmată oficial, un comandant de rang înalt al Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a amenințat cu intensificarea atacurilor asupra Ciprului, invocând o presupusă creștere a prezenței militare americane pe insulă.

„Americanii şi-au mutat majoritatea avioanelor în Cipru. Vom lansa rachete asupra Ciprului cu o intensitate atât de mare, încât americanii vor fi obligaţi să părăsească insula”, a declarat luni generalul Sardar Jabbari, citat de Khabar Fouri, un canal iranian de ştiri de pe Telegram.

Este pentru prima dată din 1986, când militanți libieni au lansat rachete asupra insulei, când una dintre bazele britanice din Cipru este lovită. Deși aceste baze sunt teritoriu suveran britanic, Cipru este stat membru al Uniunii Europene și deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE. O reuniune ministerială a Uniunii Europene, programată pentru luni și marți pe insulă, a fost amânată în urma atacului.

Forțe navale și aeriene dislocate de Grecia

Atena a anunțat trimiterea fregatei Kimon, din clasa Belharra, precum și a unei a doua fregate echipate cu sistemul antidronă Kentauros. În plus, două avioane de vânătoare F-16 vor fi desfășurate în sprijinul Ciprului.

Ministrul Nikos Dendias și șeful forțelor armate elene, generalul Dimitrios Choupis, urmează să se deplaseze marți pe insulă pentru a coordona pozițiile celor doi aliați.

Baza de la Akrotiri, situată în extremitatea sudică a Ciprului, în apropiere de orașul Limassol, este una dintre cele două baze pe care Marea Britanie le menține pe teritoriul fostei colonii, după independența din 1960. Instalația a fost folosită în trecut pentru operațiuni militare în Irak, Siria și Yemen.

Atacul nocturn a provocat pagube limitate și nu s-a soldat cu victime. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va permite Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru a „distruge rachetele (iraniene) la sursă”.

Mesaj de la Nicosia și reacția Bruxellesului

După confirmarea atacului, președintele Ciprului, Nicos Christodoulides, a declarat într-un discurs televizat:

„Vreau să fiu clar: ţara noastră nu participă în niciun fel şi nu intenţionează să ia parte la nicio operaţiune militară”.

Christodoulides a informat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre incident. Ulterior, aceasta a subliniat că Cipru – și, implicit, Uniunea Europeană – nu a fost ținta directă a atacului.

„Deşi Republica Cipru nu era ţinta, vreau să fiu clară: suntem alături de statele noastre membre în mod colectiv, ferm şi fără echivoc în faţa oricărei ameninţări”, a declarat von der Leyen, într-o postare pe platforma X.

În paralel, terminalul de pasageri al aeroportului din Paphos a fost evacuat temporar, după detectarea pe radar a unui obiect suspect. Locuitorilor din localitățile Timi, Anarita și Mandria li s-a recomandat să evite „deplasările inutile”.

Mass-media cipriotă a relatat, de asemenea, apariția unui fum în apropierea celeilalte baze aeriene britanice, de la Dhekelia.

Ministerul britanic de Externe și-a actualizat recomandările de călătorie pentru Cipru, avertizând cetățenii britanici cu privire la riscul crescut al tensiunilor regionale generate de războiul condus de SUA împotriva Iranului.

