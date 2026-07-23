Grecia va cumpăra un sistem de apărare aeriană în valoare de 3,5 miliarde de euro de la Israel

Consiliul de securitate al Greciei (KYSEA) urmează să dea joi aprobarea finală pentru achiziţionarea de la Israel a unui sistem de apărare aeriană, în valoare de circa 3,5 miliarde de euro (4 miliarde de dolari), şi a mai multor tipuri de drone, au declarat două surse pentru Reuters.

KYSEA şi-a dat aprobarea iniţială la începutul acestui an şi se aşteaptă să dea undă verde pentru contractele de achiziţii, a declarat pentru Reuters un oficial familiarizat cu această chestiune.

Grecia vrea să construiască un sistem antibalistic, antiaerian şi antidrone, numit "Scutul lui Ahile". Radarele şi rachetele israeliene de la Rafael şi IAI vor forma nucleul sistemului.

Guvernul grec a declarat că intenţionează să cheltuiască circa 28 de miliarde de euro până în 2036 pentru modernizarea forţelor sale armate, inclusiv cumpărarea a până la 40 de noi avioane de vânătoare F-35 de la SUA şi a fregate de la Franţa şi Italia, scrie Agerpres.

Atena alocă aproape 3,5% din produsul intern brut pentru apărare, mai mult decât alte ţări NATO, pe fondul disputei sale de lungă durată cu Turcia.

Cu legături economice şi diplomatice puternice, Grecia şi Israelul operează un centru de antrenament aerian pe teritoriul grec, organizează exerciţii militare anuale comune şi cooperează în domeniul sistemelor anti-dronă şi al securităţii cibernetice.

Anul trecut, Grecia a aprobat achiziţionarea a 36 de sisteme de artilerie fabricate în Israel, în valoare de circa 650 de milioane de euro.

"KYSEA va aproba, de asemenea, achiziţionarea de drone din SUA şi Israel", a declarat oficialul.

Un al doilea oficial a confirmat informaţiile privind sistemul de apărare din Israel şi achiziţionarea de drone.

Grecia foloseşte în prezent sistemul american Patriot şi sisteme vechi ruseşti S-300 pentru a-şi proteja spaţiul aerian.

Editor : A.P.