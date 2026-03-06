Live TV

Grecia va desfășura o baterie de rachete Patriot pentru a proteja Bulgaria

Data publicării:
Sistem Patriot
Sistem Patriot. Foto: Profimedia

Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a anunțat că o baterie Patriot va fi desfășurată în nordul Greciei pentru a oferi asistență potențială Bulgariei în „protecția sa antibalistică” împotriva Iranului, relatează Le Monde.

„O baterie de rachete Patriot va fi transferată în următoarele ore în nordul teritoriului grec pentru a asigura acoperirea antibalistică a unei mari părți din teritoriul bulgar”, a declarat el la televiziune, fără a da alte detalii cu privire la eventuala amenințare care planează asupra acestei țări vecine.

El a adăugat că două avioane de vânătoare F-16 vor fi transportate la o bază aeriană din nordul Greciei, „cu singura misiune de a asigura o acoperire aeriană suplimentară Bulgariei”.

Rachetele Patriot sunt un sistem de rachete sol-aer ghidate capabile să vizeze atât aeronave, cât și rachete balistice și sunt considerate unul dintre cele mai importante sisteme de apărare aeriană. (ANSA)

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru securizarea...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
4
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sistem Patriot
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului”
Gen Ben Hodges
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone
DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Adjunctul șefului Pentagonului își exprimă scepticismul cu privire la descurajarea nucleară europeană
morminte
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
portavionul USS Gerald R. Ford la baza souda, creta
Cetățean georgian suspectat că a spionat o bază navală folosită de SUA și mișcările portavionului USS Gerald R. Ford, arestat în Grecia
Recomandările redacţiei
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene...
ID335414_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
Zbor de repatriere organizat de MAE: Un avion cu 180 de pasageri...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan, discuții cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Premierul a...
portul constanta profimedia
Stenograme: Mita din Portul Constanța era negociată prin mesaje de...
Ultimele știri
Reacția furioasă a Rusiei după decizia Finlandei privind armele nucleare
Filmul întâlnirilor dintre Bălan și agenți KGB din Belarus. Fostul ofițer din Moldova, acuzat de spionaj, a încercat să scape de arest
Fotbalistele iraniene au fost numite „trădătoare în vreme de război” după ce au refuzat să cânte imnul la un meci în Cupa Asiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se știe despre Jazmin, fiica cea mare a prințului Albert de Monaco: „Nu mă ascund!” Tatăl ei a...
Cancan
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Fanatik.ro
Gigi Becali își poate lua gândul de la transferul cu care voia să reformeze FCSB: „A semnat în America!”
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Fostul jucător de la FCSB anunţă revoluţia la echipa campioană: “S-a terminat demult acel ciclu şi jucătorii...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Ce poți conduce fără permis în România: lista oficială a vehiculelor
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii