Grecia va desfășura o baterie de rachete Patriot pentru a proteja Bulgaria

Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a anunțat că o baterie Patriot va fi desfășurată în nordul Greciei pentru a oferi asistență potențială Bulgariei în „protecția sa antibalistică” împotriva Iranului, relatează Le Monde.

„O baterie de rachete Patriot va fi transferată în următoarele ore în nordul teritoriului grec pentru a asigura acoperirea antibalistică a unei mari părți din teritoriul bulgar”, a declarat el la televiziune, fără a da alte detalii cu privire la eventuala amenințare care planează asupra acestei țări vecine.

El a adăugat că două avioane de vânătoare F-16 vor fi transportate la o bază aeriană din nordul Greciei, „cu singura misiune de a asigura o acoperire aeriană suplimentară Bulgariei”.

Rachetele Patriot sunt un sistem de rachete sol-aer ghidate capabile să vizeze atât aeronave, cât și rachete balistice și sunt considerate unul dintre cele mai importante sisteme de apărare aeriană. (ANSA)

