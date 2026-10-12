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Grecia va interzice de la 1 ianuarie accesul tinerilor sub 15 ani la social media

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Foto: GettyImages
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Din articol
Comisia Europeană a prezentat EU Kids Act drept o soluţie la nivelul UE pentru a proteja minorii online

Grecia va deveni una din primele ţări membre ale Uniunii Europene care interzic accesul tinerilor sub 15 ani la social media, transmite dpa.

Interdicţia, ce ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, a fost prezentată luni de către ministrul de stat Akis Skertsos într-o conferinţă de presă la Atena, alături de alţi miniştri.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat pe TikTok în aprilie că o asemenea interdicţie urmează să fie introdusă, notează dpa, citată de Agerpres.

„Este timpul să tratăm chestiunea unei potenţiale adicţii digitale”, a afirmat Skertsos.

Ministrul grec al sănătăţii Adonis Georgiadis a evocat un sondaj efectuat pe un eşantion de 2.500 de elevi ce relevă că un sfert dintre ei folosesc social media în mod excesiv.

De asemenea, o cincime din elevi se simt nesiguri sau agitaţi şi întâmpină probleme de concentrare atunci când nu au acces la telefonul lor mobil.

Potrivit ministrului digitalizării grec Dimitris Papastergiou, în cazul unor încălcări de către platforme se vor aplica mecanisme europene de monitorizare şi sancţionare. În conformitate cu legea privind serviciile digitale (Digital Services Act) pentru anumite încălcări sunt posibile pedepse de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

Comisia Europeană a prezentat EU Kids Act drept o soluţie la nivelul UE pentru a proteja minorii online

În luna septembrie, Comisia Europeană a prezentat EU Kids Act drept o soluţie la nivelul UE pentru a proteja minorii online. Comisia a propus interzicerea accesului la reţelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Pentru cei între 13 şi 15 ani sunt propuse conturi supravegheate de părinţi şi cu funcţionalităţi limitate, iar pentru adolescenţii între 15 şi 18 ani sunt avute în vedere măsuri suplimentare de siguranţă.

„Nicio reţea socială până la vârsta de 13 ani. Niciun cont personal până la vârsta de 15 ani... De la 13 ani şi până la împlinirea vârstei de 15 ani, copiii vor avea acces numai la miniconturi create şi supravegheate de părinţi, cu funcţionalităţi restrânse şi o durată de utilizare limitată la o oră pe zi. Iar pentru utilizatorii cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, platformele vor fi obligate să aplice măsuri de proiectare în vederea utilizării sigure”. „Europa are puterea de a acţiona. Noi hotărâm care sunt regulile noastre, nu companiile Big Tech”, a declarat preşedinta CE, Ursula von der Leyen.

Aceasta a propus ca platformele să suporte sarcina probei în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor de protecţie. Comisia pregăteşte şi un Digital Fairness Act, destinat între altele combaterii unor mecanisme de proiectare care pot încuraja utilizarea excesivă a platformelor. 

Editor : Liviu Cojan

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