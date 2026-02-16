Live TV

Grecia va participa la forța de menținere a păcii din Gaza

Militari greci. Foto: Profimedia

Grecia intenționează să participe la Forța Internațională de Stabilizare pentru Gaza, cu un batalion special care va include vehicule blindate, precum și medici și geniști, sporindu-și astfel prezența față de ultima sa misiune internațională ca parte a Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate în Afganistan (ISAF), din ianuarie 2002 până în iulie 2021, potrivit Kathimerini.

Ca parte a ISAF, contingentul grec a distribuit provizii medicale și asistență umanitară, a ajutat la reconstrucția clădirilor guvernamentale și a școlilor și la întreținerea lucrărilor publice și a curățat câmpurile minate.

Acum, cu 100-150 de membri, batalionul nu va fi la capacitate maximă; dar rolul de securitate este o adăugare recentă la plan, în conformitate cu dorința guvernului ca Grecia să ia o parte mai activă în gestionarea crizelor, cel puțin în imediata sa vecinătate.

Componenta de securitate va folosi cel mai probabil vehicule blindate de securitate M1117, tipul folosit de poliția militară americană.

Forța de Stabilizare face parte din planul de pace pentru Gaza, convenit de Hamas și Israel în octombrie anul trecut și mandatat prin Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 17 noiembrie.

Detașamentul grec va face parte dintr-o forță inițială de 8.000 de oameni, condusă de Comandamentul Central al SUA și în care țările învecinate cu Gaza, Egiptul și Israelul vor juca, de asemenea, un rol important.

Se așteaptă ca forța să se extindă în curând la 20.000 de membri, operând după modelul ISAF, dar nu va ajunge la nivelul acestei forțe, care a ajuns la 180.000 de oameni.

 

