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Grecii instalează bariere plutitoare în largul plajelor, pentru a ține peștii-iepure departe de turiști

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banc de pesti-iepure
Foto: Profimedia
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Autoritățile elene iau noi măsuri împotriva peștelui-iepure. În Golful Eubeea, o barieră plutitoare a fost instalată pentru a proteja turiștii, relatează The Guardian.

„Slavă Domnului că este acolo ca să-i protejeze. Nu existau astfel de pericole în aceste mări când eram copil”, spune Pavlos Beleyiannis, un șofer de camion recent pensionat care a venit la plajă cu nepoții.

Până vara trecută, pericolele care pândeau în nordul Golfului Eubeea - apele care separă insula Evia de continentul grecesc - se limitau la meduzele mov. Acum, din cauza crizei climatice, în zonă au apărut peștii-iepure.

Într-un gest fără precedent, Crucea Roșie Elenă a emis un avertisment de sănătate publică, sfătuind cetățenii să solicite îngrijiri de urgență dacă sunt mușcați de acest pește, deoarece „fălcile sale asemănătoare unui cioc” pot provoca răni grave și sângerări abundente.

În niciun caz, specia nu ar trebui consumată, se arată în raportul Crucii Roșii, din cauza unei neurotoxine potențial letale, tetrodotoxina, conținută în organele și carnea sa.

„Datoria și principala noastră preocupare trebuie să fie siguranța cetățenilor noștri”, spune Antonis Spanos, viceprimarul orașului Chalkida, care a supravegheat instalarea barierei plutitoare – prima din Grecia – luna trecută.

„Mai bine să previi decât să-ți pară rău,” a subliniat el.

La 40 de ani, Spanos aparține unei noi generații de politicieni locali hotărâți și proactivi. El spune că autoritățile au petrecut luni întregi parcurgând procesul de asigurare a fondurilor și de organizare a licitațiilor pentru a se asigura că bariera cea mai bună poate fi instalată, înainte ca sistemul să fie aprobat de laboratorul general de stat.

„Doi kilometri și jumătate din această plasă vor fi instalați în largul plajelor din jurul golfului pentru a permite o vară fără griji. Anul trecut a fost o infestare gravă cu meduze, dar am împușcat doi iepuri dintr-un foc. Acum, dacă vin peștii-iepure, vom fi pregătiți și pentru ei”, spune el.

Iar Chalkida nu este singura zonă unde se instalează astfel de bariere.

Săptămâna aceasta, Nikos Choulieris, în vârstă de 63 de ani, care conduce o școală de scufundări, a ieșit cu echipa sa într-o barcă gonflabilă rapidă, ancorând și mai multe bariere plutitoare pe fundul mării, în largul plajelor din amonte, în timp ce alte municipalități au urmat exemplul.

„Fac scufundări de peste 40 de ani și nu m-am gândit niciodată că va veni ziua în care voi face asta. Temperatura mării a crescut cu siguranță, iar asta a făcut situația cu atât mai favorabilă pentru ceea ce vedem acum”, spune Choulieris.

În următoarele săptămâni, aproximativ 7 km de barieră plutitoare vor fi livrați cu camionul în regiune din Atena.

„Nu cred că ceva va putea trece prin plasa aceea, nici măcar colții unui pește-iepure”, spune Choulieris. „Este foarte strâns țesută și foarte rezistentă. Ar trebui să muște în același punct mult timp pentru a o rupe și nu cred că vor face asta”, adaugă el.

Proliferarea Lagocephalus sceleratus este atât de mare, încât oficialii vorbesc despre întreaga Mediterană de Est care va cădea pradă acestui dăunător acvatic. La fel ca peștii-leu, care sunt originari în mod natural din regiunea Indo-Pacifică, oamenii de știință spun că specia în formă de torpilă a fost atrasă de apele încălzite ale Mediteranei, intrând în bazin prin Canalul Suez din Marea Roșie.

Editor : M.B.

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