Greșeala copilărească care a dus la jaful spectaculos de la Luvru: Care era parola de acces în sistemul de supraveghere al muzeului

Data publicării:
fereastra prin care au intrat hoții care au jefuit Luvrul
Fereastra prin care hoții au intrat în Muzeul Luvru. Foto: Reuters

Au apărut date noi din ancheta privind furtul de la Luvru. Incredibil este ca parola de intrare în sistemul de supraveghere al muzeului era chiar „Luvru”. Ceea ce pare cu adevărat o greșeală copilărească a dus la furtul colierului cu smaralde şi diamante pe care Napoleon I i l-a dăruit celei de-a doua soţii. În furt au fost luate şi o diademă cu 212 perle şi aproape 2.000 de diamante care a aparţinut cândva împărătesei Eugénie. Bijuteriile încă nu au fost recuperate.



Jaful extrem de îndrăzneţ comis în plină zi a dus la o reevaluare a situaţiei securităţii muzeelor din Franţa. De atunci, patru persoane au fost puse sub acuzare, dar cel puţin un alt autor al furtului este încă în libertate, a declarat procurorul din Paris.

Presa franceză a speculat că hoţii sunt amatori, asta mai ales pentru ca ar fi scăpat în timpul fugii cea mai preţioasă dintre bijuterii coroana împărătesei Eugénie, realizată din aur, smaralde şi diamante şi au lăsat în urmă unelte şi alte obiecte care ar putea conţine urme ale ADN-ului lor.

Mai multi experți în securitate au verificat și rețeaua de calculatoare și servere cu echipamentele de securitate ale muzeului. Ei susțin că oricine ar fi reușit să dețină controlul. Parola de acces la sistemul video era „Luvru”, iar accesul pentru software-ul dezvoltat de Thalès era chiar „Thales”.

Acum oficiali din Hexagon critică atitudinea mult prea relaxată față de securitatea instituțiilor de cultură, acesta fiind un aspect esențial în furtul spectaculos din 19 octombrie. Hoții au dat spargerea la scurt timp după deschiderea muzeului și au folosit o nacelă parcată în văzul trecătorilor și al șoferilor.

Până acum au fost două valuri de arestări, primele pe 25 octombrie, iar următoarele cinci pe 29 octombrie.

Editor : A.P.

