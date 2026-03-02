Live TV

Greșeala făcută de Donald Trump când a lovit iranul, în opinia lui Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre colaborarea în cadrul NATO în urma loviturii din Iran și despre reacția pe care au avujt-o cele trei mari puteri ale Alianței – Marea Britanie, Franța și Germania. În opinia sa, președintele Tump a făcut o greșeală.

„Cred că președintele Trump, din orgoliu, a făcut o mare greșeală. Nu a informat și aliații din NATO, în mod deosebit pe cei trei mari - Franța, Regat Unit și Germania. Nu i-a informat și nici nu le-a cerut să se implice în neutralizarea Iranului. Ei au avut însă inițiativa de a spune că sunt gata să se implice defensiv. Păi, defensiv înseamnă să faci exact ce face Israelul și Statele Unite acum. Cele două fac acest lucru. Lovesc instalațiile nucleare in instalațiile, rampele de lansare și depozitele de armament ale Iranului pe teritoriul iranian. Aceasta este acțiune defensivă. Ei practic neutralizează armele cu care țările pot fi lovite. Deci, acest lucru, oferta celor trei, există. Problema este dacă vor fi acceptați sau dacă Netanyahu și Trump vor fi de acord cu implicarea celor trei țări”, a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte crede că cei trei au făcut ceea ce bunul simț le cere în interiorul unei alianțe.

„Noi suntem aliați ai Statelor Unite, ce-i drept, în NATO. Dar în momentul în care Statele Unite au luat decizia să aibă o acțiune de asemenea dimensiuni, cei trei s-au oferit să fie parteneri. Vom vedea dacă vor fi acceptați sau dacă va fi nevoie de ei. În orice caz, după părerea mea, orice plus ajută la atingerea obiectivului. Deci cred că Statele Unite ar trebui să accepte contribuții ale Franței, Marii Britanii și Germaniei”, a mai spus el.

 

