Greta Thunberg a folosit fotografia unui ostatic israelian pentru a denunţa tratamentul „crud” aplicat prizonierilor palestinieni

O polemică a izbucnit după ce activista ecologistă suedeză, Greta Thunberg, angajată de multă vreme în cauza palestiniană, a publicat pe Instagram un mesaj în care denunţa condiţiile de detenţie ale prizonierilor palestinieni în Israel, dar una dintre fotografiile utilizate de ea îl înfăţişa de fapt pe Evyatar David, ostatic israelian luat în captivitate de teroriștii Hamas.

Confuzia a stârnit un val de critici online: numeroşi internauţi au semnalat eroarea, ceea ce a dus la ştergerea imaginii incriminate câteva ore mai târziu.

Ambasada Israelului în Franţa a reacţionat imediat, distribuind o captură de ecran a postării pe platforma X (fostul Twitter), acuzând-o pe Thunberg că a transmis o „ignoranţă orbită de ură” şi a reamintit că Evyatar David a fost „înfometat, maltratat şi forţat de Hamas să îşi sape propriul mormânt”, a relatat miercuri postul israelian de televiziune i24News.

Sursă foto: Ambasada Israelului în Franța / Instagram

Greta Thunberg, care a participat la Flotila Global Sumud, un grup de nave care a încercat să ajungă în Fâşia Gaza spărgând embargoul israelian pentru a aduce ajutoare locuitorilor din enclava palestiniană, a declarat că a fost „răpită şi torturată” de armata israeliană, după arestarea activiştilor din această flotilă.

Militanţii pro-palestinieni au fost eliberaţi între timp şi expulzaţi din Israel.

Editor : B.P.