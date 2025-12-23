Activista suedeză Greta Thunberg a fost arestată marți, 23 decembrie, la Londra, în timpul unei manifestații pro-palestiniene, a anunțat grupul Defend Our Juries, relatează Reuters.

Thunberg a fost arestată în temeiul Legii privind terorismul pentru că a afișat o pancartă în care își exprima sprijinul pentru prizonierii legați de Palestine Action, o organizație interzisă de guvernul britanic, a declarat Defend Our Juries.

Un purtător de cuvânt al City of London a declarat că două persoane au fost arestate pentru că au aruncat vopsea roșie pe o clădire.

„Puțin mai târziu, o femeie de 22 de ani a sosit și ea la fața locului”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției într-un comunicat. „Ea a fost arestată pentru că a afișat un obiect în sprijinul unei organizații interzise, încălcând secțiunea 13 din Legea privind terorismul din 2000.”

Defend Our Juries a declarat că a vizat clădirea deoarece era utilizată de o firmă de asigurări care, potrivit lor, furniza servicii filialei britanice a firmei israeliene de apărare Elbit Systems.

Amintim că, în noiembrie, Greta Thunberg a primit interdicție de a intra în Veneția timp de două zile și o amendă de 150 de euro după ce a turnat vopsea verde în Canalul Mare al orașului, în cadrul unei acțiuni de protest.

