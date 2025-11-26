Activista Greta Thunberg a primit interdicție de a intra în Veneția timp de două zile și o amendă de 150 de euro după ce a turnat vopsea verde în Canalul Mare al orașului, în cadrul unei acțiuni de protest, relatează ABC News.

Autoritățile locale au calificat acest gest drept „un alt act de vandalism” care dăunează atât orașului, cât și lagunei sale.

Thunberg s-a alăturat grupului ecologist Extinction Rebellion în weekend, când aceștia au turnat vopsea în canalele emblematice care conturează orașul istoric.

Colorantul, un marcator netoxic folosit adesea în studiile de mediu, a transformat apele Canalului Mare într-o culoare verde strălucitor.

Grupul, în efortul de a evidenția „efectele masive ale colapsului climatic”, a atârnat un banner pe care scria „opriți ecocidul” de pe Podul Rialto și a trimis protestatari îmbrăcați în voaluri roșii să se plimbe printre mulțimile de turiști.

Conform Extinction Rebellion, colorantul a fost aruncat și în cursurile de apă și fântânile din mai multe alte orașe italiene, printre care Milano, Palermo și Bologna.

Guvernatorul regiunii Veneto, Luca Zaia, a condamnat demonstrația, caracterizând-o ca un act care „rănește” orașul Veneția.

„Vandalismul nu protejează mediul”, a scris Zaia pe Instagram în italiană. „Aceste acte dăunează Veneției, necesită lucrări de restaurare și, paradoxal, generează poluare.”

În ultimii ani, demonstranții s-au angajat din ce în ce mai mult în acte de vandalism ca formă de protest la adresa schimbărilor climatice.

În vara anului 2022, au avut loc mai multe incidente în care protestatarii au vandalizat opere de artă istorice, inclusiv aruncarea de supă de roșii pe tabloul „Floarea-soarelui” al lui Van Gogh la National Gallery din Londra și aruncarea de piure de cartofi pe un tablou al lui Monet la Muzeul Barberini din Potsdam, Germania.

Editor : M.C