Majoritatea zborurilor cu plecare şi sosire pe aeroportul din Bruxelles urmează să fie anulate luni, după ce o parte dintre controlorii de trafic aerian au anunţat că se vor alătura unei greve naţionale împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului federal belgian, a anunţat sâmbătă administraţia aeroportului.

Aeroportul a avertizat că activitatea sa va fi grav perturbată pe 23 noiembrie, după ce furnizorul belgian de servicii de navigaţie aeriană, skeyes, a anunţat că o parte dintre controlorii săi de trafic aerian vor participa la grevă, potrivit Agerpres.

Compania a precizat că nu va putea asigura serviciile obişnuite de control al traficului aerian pe aeroporturile din Belgia şi în spaţiul aerian aflat în responsabilitatea sa luni, între orele 7:00 şi 21:00, ora locală. Numărul angajaţilor disponibili nu va fi suficient pentru gestionarea în condiţii de siguranţă a traficului aerian obişnuit, astfel că vor fi menţinute doar serviciile minime necesare pentru situaţii de urgenţă şi alte zboruri esenţiale pentru siguranţă.

Aeroportul din Bruxelles a precizat că operatorii aerieni îi vor contacta direct pe pasagerii afectaţi pentru a-i informa cu privire la opţiunile disponibile. Zborurile anulate vor fi afişate şi pe site-ul aeroportului.

Compania aeriană Brussels Airlines şi-a exprimat regretul profund faţă de ceea ce a descris drept anunţarea extrem de târzie a deciziei. Potrivit presei locale, operatorul a avertizat că timpul scurt rămas până la grevă va îngreuna considerabil pregătirile companiilor aeriene, aeroporturilor şi partenerilor operaţionali pentru limitarea impactului asupra pasagerilor.

Cele trei mari confederaţii sindicale din Belgia au convocat luni o manifestaţie naţională la Bruxelles, în semn de protest faţă de măsurile de austeritate ale guvernului federal.

Editor : M.B.