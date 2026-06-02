Grevă generală, miercuri, în Portugalia: angajații din transporturi, sănătate, educație, servicii publice și industrie ies în stradă

Portugalia se confruntă miercuri cu o grevă generală, perturbările începând deja de marți. O gamă largă de sectoare – de la transporturi la educație, sănătate și servicii publice – vor fi afectate de protest. Greva a fost anunțată pe 1 mai, de Ziua Muncii, de către Confederația Generală a Muncitorilor Portughezi (CGTP) și se preconizează că va provoca perturbări majore în toată țara, anunță Euronews.

Inițiativa este un protest împotriva propunerii de reformă a legislației muncii, cunoscută și sub numele de „Trabalho XXI”. Propusă de guvernul PSD/CDS-PP, aceasta vizează introducerea a peste 100 de modificări în Codul Muncii.

Pachetul a fost negociat în cadrul negocierilor sociale din Portugalia, dar guvernul condus de Luís Montenegro nu a reușit în cele din urmă să ajungă la un acord cu partenerii sociali, determinând CGTP să depună notificarea pentru greva anunțată anterior. Confederația susține că modificările reprezintă un „atac la drepturile lucrătorilor” și o „ofensă adusă Constituției Republicii Portugheze”.

Cu toate acestea, proiectul de lege privind reforma muncii a fost aprobat de Consiliul de Miniștri și prezentat de guvern ca „o revizuire structurală a legislației muncii pentru a stimula productivitatea, a îmbunătăți salariile și a adapta piața muncii la provocările economiei digitale”. Proiectul de lege a fost deja înaintat Adunării Republicii, dar nu a fost stabilită încă o dată pentru dezbaterea generală și vot.

Greva de miercuri urmează unui alt protest similar, organizată la mijlocul lunii decembrie de cele două principale confederații sindicale, CGTP și UGT – Uniunea Generală a Muncitorilor –, care a fost primul din ultimii 12 ani. Această acțiune a beneficiat de sprijinul mai multor sectoare, așa cum se așteaptă și de data aceasta.

Transporturile vor fi puternic afectate

Sindicatele grupate sub egida FECTRANS (Federația Sindicatelor din Transporturi și Comunicații) se numără printre cele care au anunțat greve pentru data de 3 iunie. Serviciile feroviare operate de CP (Comboios de Portugal), precum și autobuzele și tramvaiele operate de Carris (compania care asigură transportul public în zona Lisabonei), legăturile cu feribotul Transtejo Soflusa peste fluviul Tagus și companiile care operează metrourile din Lisabona, Porto și Mondego vor fi printre cele afectate, printre multe altele.

Printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul web al Metroului din Lisabona, utilizatorii au fost informați că „nu va exista serviciu de tren începând cu ora 23:00 pe 2 iunie și pe tot parcursul zilei de 3 iunie”, serviciul normal „urmând să fie reluat la ora 06:30 pe 4 iunie”.

Metro do Porto, între timp, avertizează asupra unui „serviciu restricționat pe 3 iunie din cauza grevei generale”, cu doar o linie activă miercuri.

În ceea ce privește legăturile feroviare, CP explică, într-o declarație publicată pe site-ul său web, că „sunt așteptate perturbări ale serviciilor feroviare, cu posibile impacturi și asupra zilei precedente și a celei următoare”. Din acest motiv, compania „va permite rambursarea integrală a prețului biletului sau rezervarea gratuită a unui alt tren din aceeași categorie și clasă” pentru clienții afectați de întrerupere.

Între timp, au fost stabilite niveluri minime de serviciu pentru traficul feroviar, printr-o decizie care va viza angajații de la Infraestruturas de Portugal (IP) și CP, precum și serviciile Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional și Regional, precum și trenurile suburbane din Coimbra, Porto și Lisabona.

În plus, Sindicatul Lucrătorilor din Aviație și Aeroporturi (SITAVA) și Sindicatul Național al Personalului de Zbor din Aviația Civilă (SNPVAC) au anunțat, de asemenea, că se vor alătura grevei, cu consecințe preconizate asupra traficului aerian către și dinspre Portugalia.

În weekend, însă, TAP a anunțat că, în cadrul serviciilor minime deja impuse, vor opera doar 79 de zboruri, „restul programului zilei respective fiind anulat”.

Din acest motiv, compania aeriană portugheză a declarat că „contactează toți clienții cu zboruri anulate care nu și-au modificat încă rezervările, pentru a găsi împreună cele mai bune opțiuni alternative de călătorie”.

Se alătură și personalul medical

În sectorul sănătății, Sindicatul Asistenților Medicali din Portugalia (SEP) și-a mobilizat membrii din sectoarele public, privat și social pentru a participa la acțiunea de protest, care va avea loc între orele 00:00 și 24:00, a declarat organizația.

Prin urmare, greva va afecta „turele de noapte, de dimineață și de după-amiază” și s-ar putea extinde chiar și la serviciile prestate în ziua precedentă, în cazurile în care tura de noapte începe marți. Serviciile minime considerate „indispensabile pentru a satisface «nevoile sociale inevitabile»”, definite anterior, vor fi totuși garantate, a adăugat sindicatul.

Alți profesioniști din domeniul sănătății se vor alătura, de asemenea, mișcării. Sindicatul Medicilor din Nord (SMN), Sindicatul Medicilor din Regiunea Centrală (SMZC) și Sindicatul Medicilor din Regiunea Sudică (SMZS), toate afiliate la Federația Națională a Medicilor (FNAM), au convocat o „grevă a medicilor” pe întreaga durată a zilei, care vizează „toți medicii care lucrează în sectorul public, social și privat”, indiferent de natura contractului sau de statutul lor profesional.

FNAM a declarat că greva va viza „toate serviciile de sănătate aflate în subordinea Ministerului Sănătății”, precum spitalele și centrele de sănătate, precum și „orice entități publice sau private care angajează medici”.

În ceea ce privește serviciile minime, federația menționează că efectivele de personal vor trebui să asigure un nivel de funcționare de bază echivalent cu cel dintr-o duminică sau dintr-o zi de sărbătoare legală, pentru a garanta chimioterapia și radioterapia, dializa, serviciile de urgență, îngrijirile paliative și alte tratamente esențiale.

Școlile și universitățile se pregătesc, de asemenea, să înceteze activitatea

Sectorul educației va resimți, de asemenea, impactul grevei. FENPROF (Federația Națională a Profesorilor) a emis preavizul de grevă, anunțând o „încetare completă a activității pe toată durata programului de lucru din acea zi” în toate instituțiile de învățământ din țară, fie ele „publice, private sau gestionate de organisme din sectorul social”, și la toate nivelurile de învățământ.

Decizia are scopul de a semnala opoziția sindicatului față de un pachet de măsuri de muncă care, în cuvintele sale, reprezintă o „demontare a drepturilor lucrătorilor” și o „ofensă” adusă Constituției. Cercetătorii, „indiferent de natura relației lor contractuale”, vor fi, de asemenea, vizați de grevă, pentru care nu vor fi asigurate servicii minime, a declarat FENPROF.

Sindicatul Național al Învățământului Superior (SNESup) a anunțat, de asemenea, că se alătură grevei, descriind acțiunea ca o „respingere de către personalul didactic și cercetători” a reformei propuse a legislației muncii, care, în opinia sa, „contravine principiilor dreptului muncii”, în special deoarece „slăbește apărarea intereselor lucrătorilor, transformă angajarea precară în una permanentă și restricționează sever activitatea sindicală”.

Conform avizului de grevă emis de acest sindicat, greva vizează „personalul didactic și cercetătorii din universități, politehnici, colegii independente și institute de cercetare” și poate avea ca rezultat „nepredarea cursurilor”, „absența în timpul orelor de program destinate sprijinului studenților” și „anularea evaluărilor și a participării la comisiile de evaluare”, precum și neîndeplinirea altor sarcini academice.

Administrația locală și alte servicii publice afectate

Pe parcursul zilei, lucrătorii din sectorul public și din sectorul social vor fi, de asemenea, în grevă, a declarat Federația Națională a Sindicatelor Lucrătorilor din Funcțiile Publice și Sociale (FNSTFPS), cu efecte în lanț probabile în ultimele ore ale zilei precedente și în primele ore ale zilei următoare. Și aici vor fi asigurate serviciile minime.

Sindicatul Național al Lucrătorilor din Administrația Locală și Regională (STAL) a declarat, de asemenea, că se va alătura grevei, argumentând că pachetul de măsuri al guvernului în domeniul muncii „reprezintă un pas înapoi inacceptabil în ceea ce privește condițiile de muncă”, deoarece „agravează nesiguranța locurilor de muncă, devalorizează salariile și subminează negocierile colective”.

Serviciile municipale, precum și companiile și institutele publice, printre multe altele, ar putea, prin urmare, să-și vadă operațiunile afectate de greva condusă de CGTP. Merită reamintit faptul că, în timpul grevei generale din decembrie anul trecut, au existat perturbări deosebite în colectarea deșeurilor urbane și în serviciile destinate publicului, printre alte domenii.

De la comerțul cu amănuntul la industrie: multe alte sectoare se alătură grevei

În urma exemplelor de mai sus, sectorul industrial se va alătura, de asemenea, protestului, conform informațiilor publicate de Federația Intersindicală a Industriilor Metalurgice, Chimice, Electrice, Farmaceutice, Celuloze, Hârtie, Grafice, Presă, Energie și Minerit.

Atenția se concentrează în special asupra Autoeuropa, unde lucrătorii din parcul industrial au aprobat o moțiune în care se afirmă că „greva generală este un pas necesar și decisiv pentru a apăra prezentul și a asigura viitorul tuturor” și, prin urmare, au decis, într-o sesiune plenară, „să susțină și să se alăture grevei generale”.

În sectorul comerțului cu amănuntul, al ospitalității și al serviciilor, Federația Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Băuturi, Ospitalitate și Turism din Portugalia (FESAHT) a avertizat deja guvernul că „lucrătorii din companiile asociate cu Asociația Portugheză a Hotelurilor, Restaurantelor și Unităților Similare – AHRESP, care lucrează în cantine, refectorii, fabrici de preparate alimentare și baruri concesionate” vor participa la greva de miercuri.

Cu toate acestea, se preconizează că perturbările vor afecta multe alte companii și furnizori de servicii. Sindicatul Lucrătorilor din Comerț, Birouri și Servicii din Portugalia (CESP) a anunțat, de asemenea, că va participa prin „întreruperea completă a activității” în ziua grevei. SINAPSA (Sindicatul Național al Profesioniștilor din Asigurări și Domenii Conexe) s-a alăturat, de asemenea, acțiunii, cu un aviz de grevă care vizează lucrătorii din asigurări, mediere, brokeraj și servicii conexe.

Chiar și sectorul mass-media și-a semnalat intenția de a se alătura protestului. Sindicatul Jurnaliștilor, denunțând ceea ce a numit „un atac anunțat al guvernului PSD/CDS asupra drepturilor lucrătorilor” și „un pas înapoi din punct de vedere civilizațional, al cărui efect principal ar fi facilitarea exploatării celor mai vulnerabili”, a făcut apel la „toți cei care lucrează ca jurnaliști, indiferent de statutul lor profesional”, să se mobilizeze împotriva pachetului legislativ privind munca.

