Mii de angajați ai posturilor publice de radio și televiziune din Cehia au început luni o grevă de 24 de ore, în semn de protest față de planurile guvernului de a reforma sistemul de finanțare a mass-media publice, scrie TVPWorld.

Acțiunea sindicală a angajaților de la Televiziunea Cehă și Radio Cehia, descrisă de specialiștii în mass-media ca fiind fără precedent în istoria modernă a Cehiei, marchează cea mai mare escaladare de până acum a confruntării care durează de luni de zile între posturile de televiziune și radiodifuziune și guvernul condus de Andrej Babiš.

Greva va duce la întârzierea sau suspendarea unor servicii, iar angajații televiziunii poartă haine de culoare neagră în fața camerelor de filmat.

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Săptămâna trecută, Cabinetul ceh a aprobat un proiect de lege privind eliminarea taxelor de licență pentru mass-media de serviciu public și înlocuirea acestora cu finanțare directă din partea statului.

Proiectul de lege, care mai necesită aprobarea Parlamentului, ar conferi, de asemenea, Curții Supreme de Conturi competența de a verifica finanțele Televiziunii Cehe și ale Radioului Ceh, inclusiv retroactiv.

Dacă vor fi aprobate, reformele ar reduce finanțarea mass-media publice cu aproximativ 15% față de veniturile actuale generate din taxele de licență.

Televiziunea Cehă, cea mai mare dintre cele două posturi de televiziune, ar vedea finanțarea sa anuală redusă cu aproximativ 1 miliard de coroane (41 de milioane de euro), ajungând la 5,74 miliarde de coroane (237 de milioane de euro).

Criticii măsurii se tem că televiziunea publică și radioul ar putea deveni mai vulnerabile la presiuni politice, dacă depind direct de banii alocați de guvern. Oponenții proiectului invocă inclusiv modelul Ungariei, unde independența presei publice a fost pusă sub semnul întrebării în ultimii ani.

Planul aprobat săptămâna trecută de Executivul de la Praga prevede renunțarea la actualul sistem de finanțare, bazat pe contribuțiile plătite de populație și companii. În locul lui, Televiziunea Cehă și Radioul Ceh ar urma să primească bani direct din bugetul de stat.

Editor : M.C