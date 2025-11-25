Live TV

Grindină gigantică lovește Australia: peste 95.000 de locuințe din Queensland au rămas fără electricitate

Data publicării:
grindina uriasa australia
Captură foto din canalul de YouTube al ABC News

Grindină gigantică a căzut deasupra statului australian Queensland şi peste 95.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, marţi, după ce o furtună puternică de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a ţării, scrie Reuters.

Grindină cu dimensiuni de până la 14 centimetri a fost raportată în timpul nopţii în oraşul Brisbane, potrivit Biroului naţional de meteorologie, avariind autovehicule, panouri solare şi acoperişuri.

Vremea extremă a adus de asemenea vânturi cu viteze de până la 100 de kilometri pe oră şi peste 800.000 de descărcări electrice, doborând linii de electricitate şi lăsând fără alimentare cu electricitate peste 95.000 de clienţi, a spus distribuitorul de energie Energex.

Furtuni severe suplimentare au fost prognozate pentru marţi pe teritoriul statelor Queensland (sud-est) şi New South Wales (nord-est) pe fundalul unei vremi umede şi calde care persistă, a precizat biroul de meteorologie.

„Furtuni severe sunt aşteptate în continuare în cea mai mare parte din sud-estul ţării”, a declarat pentru postul naţional de televiziune ABC meteorologul principal Miriam Bradbury.

„Vedem o configurare foarte similară azi cu ceea ce s-a întâmplat ieri'”.

Bradbury a adăugat că vremea nu va fi „la fel de intensă” ca marţi, ceea ce înseamnă că riscul unei „grindini gigantice este puţin mai redus în comparaţie cu ziua de ieri”.

Totodată, Biroul de Meteorologie a emis un avertisment de caniculă extremă pentru regiunile nordice din Queensland, unde sunt aşteptate peste 40 de grade Celsius.

În social media, rezidenţii din Queensland au publicat imagini cu grindina gigant.

„Nu a mai fost niciodată grindină atât de mare aici”, a scris un utilizator de Reddit, care a publicat o poză care pare că înfăţişează grindină de 10 centimetri în diametru şi cu o greutate de 188,8 grame.

Editor : Ana Petrescu

