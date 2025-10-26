Live TV

Gripa aviară face ravagii în Germania: Peste 400.000 de animale au fost sacrificate. „E imposibil de prezis cum va evolua situaţia”

Data publicării:
găini
Foto: Profimedia Images

Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA.

Conform evaluărilor iniţiale, aproximativ 400.000 de pui, raţe, gâşte şi curcani au fost sacrificaţi şi ulterior eliminaţi pentru a preveni răspândirea gripei aviare.

„Am avut cifre similare în 2021, cel mai puternic "an de gripă aviară" de până acum. Este imposibil de prezis cum va evolua situaţia, dar FLI (Institutul Friedrich-Loeffler) se aşteaptă la o nouă creştere a focarelor şi a cazurilor. Situaţia rămâne extrem de dinamică”, a declarat şefa FLI, Christa Kuhn, potrivit Agerpres.

Cele mai mari pierderi provocate de virusul grupei aviare au fost în nord-estul Germaniei, mai ales în landurile Mecklenburg-Pomerania Occidentală şi Brandenburg, care înconjoară Berlinul. În landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, aproape 150.000 de găini ouătoare au fost sacrificate la două locaţii.

Duminică, un district din landul Brandenburg a anunţat că alte 130.000 de păsări vor fi sacrificate în urma detectării unor cazuri de gripă aviară.

Mii de animale au fost sacrificate, preventiv, în alte landuri germane, după ce analizele FLI au confirmat infecţii cu virusul gripei aviare H5N1, extrem de contagios.

Păsările sălbatice care migrează în regiunile sudice sunt considerate principalii purtători ai gripei aviare. Deşi boala este acum prezentă în Germania pe tot parcursul anului, riscul de infecţie creşte brusc în timpul migraţiei de toamnă.

Potrivit FLI, valul actual de infecţii a început mai devreme decât de obicei. Cocorii au fost, de asemenea, afectaţi într-o măsură fără precedent, în special în landul Brandenburg, unde mor în număr mare.

Potrivit lui Kuhn, au fost detectat în 65 de cazuri de gripă aviară H5N1 la păsări sălbatice. În total, însă, mult mai multe animale infectate au murit, a spus şefa institutului FLI.

Până acum nu există cazuri semnalate de transmitere a virusului gripei aviare de la păsări la oameni însă descoperirea unor astfel de focare au impus demararea unor campanii de sacrificare, iar fermierilor li s-a ordonat să ţină păsările închise.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-01-10 instant-4635
1
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
salvador dali
3
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Digi Sport
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Politicieni...
autostrada soarelui
Focuri de armă în Capitală. Un bărbat a tras cu un pistol airsoft în...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea...
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la inaugurarea...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”
CIA și Departamentul de Stat au avut opinii diferite cu privire la dorința lui Putin de a încheia pacea (Wall Street Journal)
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Catherine Connolly, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
turnuri- centrala nucleara-Gundremmingen
Momentul în care sunt demolate două turnuri de răcire ale unei centrale nucleare din Germania
Kiev
Ministrul german al economiei a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul bombardării Kievului. „O experiență dureroasă”
An employee walks through the Petrolchemie and Kraftstoffe oil refinary in Schwedt/Oder
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier
Russian Navy Holds July Storm Exercise
Nava rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul Germaniei. Paznicul „flotei-fantomă”
VIDEO: Record 73m haul of cocaine and marijuana seized by coast guards in massive drugs bust
Operațiunile antidrog ale SUA ar putea devia rutele cartelurilor spre Europa. Oficial german: „Situația e deja tensionată”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Este bine să prăjești cu ulei de măsline? Ce spun nutriționiștii despre alegerea corectă a uleiului de gătit
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Au făcut anunțul despre Simona Halep, după ce ”a pierdut” 18.000.000 $: ”S-a îndrăgostit și a plătit 600.000...
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
Danny DeVito, îndrăgostit de rolul de bunic. “Carmine și tataie sunt cei mai buni prieteni”, spune fiica lui...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jessica Alba, îndrăzneață la plajă, într-un costum de baie minuscul. Iubire cu un actor mai tânăr și un nou...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...