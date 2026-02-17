Gruparea Hamas a folosit emoticoane pe telefon pentru a da semnalul atacului asupra Israelului la 7 octombrie 2023

Gruparea islamistă palestiniană Hamas s-a folosit de emoticoane pentru a transmite combatanţilor săi semnalul începerii atacului asupra Israelului în 7 octombrie 2023, a dezvăluit canalul de televiziune israelian N12, citând armata drept sursă. Totuși, o purtătoare de cuvânt a Forţelor de apărare ale Israelului (IDF) nu a putut să confirme iniţial în mod oficial această informaţie.

Emoticoanele au fost descoperite în telefoanele mobile ale membrilor unităţii de elită Forţele Nukhba ale Hamas, aparate confiscate de israelieni în ziua masacrului, potrivit postului de televiziune citat, scrie Agerpres, preluând dpa.

Postul N12 nu a dezvăluit însă despre ce fel de pictograme era vorba.

Combatanţi ai Hamas şi ai altor grupări extremiste palestiniene au ucis peste 1.200 de persoane în ziua atacului asupra comunităţilor din sudul Israelului şi au luat peste 250 de ostatici, pe care i-au dus în Fâşia Gaza.

Acest atac fără precedent asupra Israelului a declanşat războiul din Fâşia Gaza. Autoritatea sanitară, controlată de Hamas în Gaza, afirmă că 72.000 de palestinieni au fost ucişi în acest conflict cu Israelul, dar bilanţul victimelor palestiniene este contestat de autorităţile israeliene.

Semnalul

Luptătorii Hamas au mers în moschei sau în puncte de adunare dinainte stabilite în Fâşia Gaza după ce au primit semnalul prin respectivele emoticoane. Acolo au primit instrucţiuni să-şi aducă echipamentul de luptă de acasă sau din „sacii de luptă” păstraţi în stoc, conform publicaţiei israeliene Jerusalem Post.

Ca parte a pregătirilor pentru atac, combatanţii Hamas s-au dotat şi cu cartele SIM israeliene, relevă portalul de ştiri israelian Ynet.

Conform relatărilor din presă, serviciul de informaţii interne israelian Shin Bet observase în ajunul zilei de 7 octombrie că mai multe zeci de cartele SIM fuseseră activate în Fâşia Gaza, inclusiv unele israeliene.

Shin Bet a informat despre aceasta serviciile de informaţii israeliene. Cu toate acestea, consultările au dus la concluzia că nu este vorba de ceva neobişnuit.

Potrivit N12, emoticoane au fost trimise şi în cursul a două tentative anterioare de atac ale grupării Hamas, care în cele din urmă nu s-au materializat.

Editor : B.P.