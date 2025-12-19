Gruparea Stat Islamic, prima reacţie după uciderea a trei americani în Palmira

Gruparea Statul Islamic a transmis că uciderea personalului Pentagonului american în oraşul antic Palmira din Siria a fost o „lovitură” pentru forţele americane şi facţiunile armate siriene care se opun acesteia, într-un prim comentariu public cu privire la incident, transmite Reuters.

Doi soldaţi ai armatei americane şi un interpret civil au fost ucişi sâmbătă, când un atacator a ţintit un convoi al forţelor americane şi siriene în Palmira, înainte de a fi împuşcat mortal, a declarat armata americană. Trei soldaţi americani au fost răniţi.

Într-un articol publicat, joi, pe Telegram, Statul Islamic a acuzat Statele Unite şi aliaţii săi din Siria că au format un front comun împotriva sa. A folosit un limbaj religios pentru a prezenta atacul ca un moment decisiv menit să risipească îndoielile susţinătorilor săi, dar nu şi-a asumat în mod explicit responsabilitatea.

Preşedintele american Donald Trump a calificat incidentul drept „teribil” şi a promis represalii.

Ministerul de Interne al Siriei a anunţat că a arestat cinci persoane suspectate de legături cu atacul armat, descriind atacatorul ca fiind un membru al forţelor de securitate siriene suspectat de simpatie faţă de Statul Islamic.

Ministerul a declarat că unităţile de securitate din Palmira au efectuat arestările în coordonare cu forţele coaliţiei internaţionale.

Siria a cooperat cu coaliţia condusă de SUA împotriva Statului Islamic. Statele Unite au trupe staţionate în nord-estul Siriei, ca parte a unei campanii de zece ani împotriva grupului, care a controlat mari părţi din Siria şi Irak între 2014 şi 2019.

