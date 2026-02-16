Serviciile secrete rusești și-au intensificat operațiunile în toată Europa, folosindu-se de rețelele foștilor membri ai Grupării Wagner pentru a recruta agenți pentru misiuni de sabotaj. Potrivit unor surse occidentale, acest lucru implică utilizarea așa-numiților „agenți unici”, conform unui articol al Financial Times.

Serviciile secrete ruse și FSB recurg din ce în ce mai mult la foști agenți ai Grupării Wagner pentru a recruta colaboratori în țările europene. Potrivit unor surse occidentale, foști recrutori, responsabili anterior de trimiterea rușilor să lupte în Ucraina, au fost însărcinați să identifice persoane vulnerabile din punct de vedere economic în UE pentru a îndeplini misiuni de spionaj și sabotaj.

Recrutarea se concentrează pe persoane dispuse să îndeplinească misiuni contra cost, de la incendieri până la distribuirea de materiale extremiste. În urma expulzării în masă a diplomaților ruși din mai multe capitale ale UE, Moscova a căutat canale alternative pentru a-și menține influența, bazându-se pe cunoștințe de limbi locale, canale și alte platforme online pentru a ajunge la grupurile marginalizate.

Experții avertizează că acest model crește riscul de sabotaj și acte violente pe teritoriul UE și NATO, deși multe tentative sunt detectate și oprite de serviciile de securitate.

Pentru a contextualiza, contrainformațiile ucrainene și Biroul de Investigații al Statului au descoperit anterior un asistent al pădurarilor din regiunea Harkov care colabora cu agenții Wagner în timpul luptelor din primăvara anului 2022 pentru Izium, inclusiv trăgând asupra vehiculelor militare ucrainene.

În plus, doi foști militari GRU și contractori Wagner au fost găsiți pe un petrolier al „flotei fantomă” rusești atacat de Ucraina în Marea Mediterană, care ar fi fost implicat în operațiuni de informații în apele europene.

Editor : M.C