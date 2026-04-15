Grupul secret Bilderberg s-a reunit la Washington, într-un moment de criză și incertitudine pentru NATO

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump parasesta incaperea, sigla mare NATO în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga. Foto: Profimedia
Donald Trump ia în calcul să retragă SUA din NATO. Foto: Profimedia
Din articol
Pfizer, printre participanți Războiul și-a pus amprenta O absență inexplicabilă Groenlanda are aliați puternici

Cea de-a 72-a reuniune a grupului Bilderberg, conferinţa politică secretă a elitei care face de mult timp obiectul unor teorii ale conspiraţiei nesfârşite, a avut loc în weekend la Washington DC, într-un context tensionat pentru NATO, relatează The Guardian.

Un cordon de securitate a fost instalat în jurul opulentului hotel Salamander pentru summitul celebru pentru închiderea sa faţă de mass-media. Ca întotdeauna, a fost plin de prim-miniştri, lideri militari, miliardari din domeniul tehnologiei şi şefii unor companii gigantice de investiţii, potrivit News.ro.

Bilderberg, care încă din anii 1950 a fost motorul intelectual al NATO, a avut loc anul acesta într-un moment de criză şi incertitudine imensă pentru alianţă. În ultimele săptămâni, cu Donald Trump ameninţând la fiecare pas că se va retrage din NATO, un „tigru de hârtie”, „relaţia transatlantică de apărare-industrială” (aşa cum este numită pe ordinea de zi) a ajuns la un punct de ruptură tensionat.

Şeful NATO Mark Rutte, participant obişnuit la Bilderberg, a sosit la conferinţă proaspăt după o conversaţie „foarte sinceră” la Casa Albă. Dar, departe de fanfaronada lui Trump şi de toată retorica sa despre abandonarea NATO, nu au existat semne că americanii se retrag din Bilderberg. Dimpotrivă - americanii au fost prezenţi în forţă, notează The Guardian.

Pfizer, printre participanți

Titanii de pe Wall Street, inclusiv directorii executivi ai KKR şi Lazard, precum şi şefii unor corporaţii uriaşe precum Pfizer, s-au întâlnit în spatele uşilor închise cu o delegaţie de politicieni de rang înalt apropiaţi de preşedinte. Lobby-ul în privat al marilor afaceri este specialitatea Bilderberg, iar acest amestec secret al sectoarelor privat şi public se potriveşte perfect cu marca de capitalism de cumetrie a lui Trump.

Secretarul de încredere al lui Trump pentru afaceri interne, Doug Burgum, a participat la conferinţă, alături de guru-ul său preferat în materie de comerţ, Robert Lighthizer. Lor li s-au alăturat aliatul economic al lui Trump, Jason Smith, preşedintele influentei Comisii pentru finanţe din Camera Reprezentanţilor, şi secretarul său pentru armată, Dan Driscoll, cunoscut drept „tipul cu dronele” al lui Trump.

Războiul și-a pus amprenta

Nu a fost o surpriză că, având în vedere conflictul din Iran care a dominat ciclul ştirilor globale, conferinţa din acest an a avut o atmosferă de război: cu „Viitorul războiului” pe ordinea de zi şi o listă de participanţi care îl includea pe amiralul de patru stele Samuel Paparo, şeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA. Din sectorul privat a fost prezent un contingent numeros de contractori militari şi producători de drone, condus de Eric Schmidt, membru al grupului Bilderberg, fost şef al Google şi un fervent susţinător al războiului cu drone.

La începutul acestui an, Schmidt a declarat pentru FT că „războaiele viitoare vor fi definite de armele fără pilot”, cu „roiuri de drone operate de la distanţă şi din ce în ce mai automatizate, cu ţintire bazată pe IA”.

În această bogată intersecţie dintre drone şi IA prosperă companii precum Anduril Industries, al cărei cofondator şi CEO, Brian Schimpf, a participat la conferinţa de la Washington alături de colaboratorul său din cadrul proiectului „Golden Dome” al lui Trump, CEO-ul Palantir, Alex Karp.

O absență inexplicabilă

Karp este apropiat de colegul său miliardar din domeniul tehnologiei Peter Thiel, al cărui nume, în mod remarcabil, a lipsit de pe lista participanţilor din acest an. Thiel este membru al comitetului director al grupului din 2008, iar absenţa sa de la o reuniune Bilderberg era ceva nemaiauzit. Influenţa lui Thiel se extinde adânc în administraţia Trump, iar influenţa sa în cadrul Bilderberg a crescut, de asemenea, de-a lungul anilor. Prin intermediul American Friends of Bilderberg Inc, el finanţează în mare parte întâlnirile fastuoase de la Washington, alături de colegul său din comitetul director şi miliardarul Schmidt.

Thiel operează în zona liminală puternică dintre marile finanţe şi marile servicii de informaţii – mai ales, el a înfiinţat Palantir cu ajutorul finanţării din partea CIA. Această intersecţie dubioasă a fost locul de naştere al Bilderberg şi este înscrisă în istoria sa: grupul a fost înfiinţat de serviciile de informaţii britanice şi americane, iar la conferinţă se află întotdeauna o mână de şefi de servicii secrete. Anul acesta, au fost prezenţi trei directori de servicii de informaţii, inclusiv şeful MI6, Blaise Metreweli. Este o lume fascinantă din culise Pe care Thiel a ratat-o, alături de elaborarea strategiilor, descoperirea talentelor şi marile discuţii ideologice despre „China” şi „Occident”.

Nu este un lucru mărunt pentru Thiel, un maestru al relaţionării, să sară peste Bilderberg. La urma urmei, Bilderberg înseamnă şansa de a fi cu trei paşi înainte, cu tot acel acces minunat, neoficial, la factorii de decizie, cum ar fi micul dejun cu preşedintele Finlandei, ceaiul cu şeful FMI şi cocktailurile cu regele Olandei.

Groenlanda are aliați puternici

Motivul pentru care presa eşuează atât de spectaculos în a vorbi despre Bilderberg, un summit anual atât de important, la care sunt prezenţi atât de mulţi politicieni de rang înalt, rămâne un mister. Conferinţa din acest an a avut numeroase aspecte demne de ştiri, printre care şi prezenţa lui Vivian Motzfeldt, fostul ministru de externe al Groenlandei şi fost preşedinte al Inatsisartut (parlamentul Groenlandei).

Motzfeldt a fost prima groenlandeză care a participat la Bilderberg, iar prezenţa ei a fost un semnal clar pentru administraţia Trump că Groenlanda are aliaţi puternici în cadrul parteneriatului transatlantic. Motzfeldt a contribuit fără îndoială la sesiunea privind „Securitatea arctică” şi ar fi putut chiar să fie tentată să citeze ultima frază din recentul discurs anti-NATO al lui Trump: „Amintiți-vă de Groenlanda, acea bucată de gheață mare și slab administrată!!!” Dar, întrucât nu a existat nicio monitorizare din partea presei la această conferinţă, este ceva ce probabil nu vom afla niciodată, conchide The Guardian.

 

Editor : C.L.B.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Te-ar putea interesa și:
director
Directorul unui liceu din SUA a împiedicat un masacru. Momentul în care sare asupra unui tânăr înarmat
Papa Leon și Donald Trump
Trump lansează noi critici la adresa papei Leon. Mesajul transmis de președintele american
donald trump
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de la Casa Albă pe Peter Magyar
donald trump papa leon
„Un papă care își folosește mintea”. Reacții la Vatican după criticile lui Trump: „Președintele nu are limite”
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. IDF bombardează Beirutul, la o zi după decizia Libanului și a Israelului de a negocia
Recomandările redacţiei
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Jaful din Olanda, noi informații. Cum au fost păcăliți suspecții să...
ajutor umanitar liban guvern
România trimite 15 tone de ajutoare pentru populația din Liban...
Sute de zboruri ar putea fi anulate în Europa în următoarele...
Avioane F-16
Mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, în această dimineață...
Ultimele știri
Regatul Unit pregătește un ajutor suplimentar de milioane de lire sterline şi 120.000 de drone pentru Ucraina
Lucrări de modernizate la Aeroportul Henri Coandă: Ce modificări vor fi făcute
Explozia chiriilor în Europa: În ce țări au crescut cel mai mult prețurile în 2025 și unde se situează România
Citește mai multe
