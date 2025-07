Guvernatorul statului New York solicită interzicerea armelor de asalt la nivel național, după atacul din Manhattan

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, solicită Congresului să adopte o interdicție națională a armelor de asalt, după atacul armat de luni din Manhattan, în care au murit patru persoane, scrie The Guardian.

Un bărbat înarmat cu o puşcă automată a ucis patru persoane într-un zgârie-nori din Manhattan, care găzduieşte sediul NFL şi birourile mai multor firme financiare importante, apoi s-a sinucis.

Una dintre cele patru victime ale violenţei armate era un agent de poliţie din New York în vârstă de 36 de ani, care emigrase în SUA din Bangladesh.

Poliţistul ucis, Didarul Islam, tată a doi copii şi a cărui soţie este însărcinată cu al treilea, lucra la momentul respectiv în cadrul unui program al NYPD care permite poliţiştilor în uniformă să fie repartizaţi ca agenţi de securitate în unităţi comerciale.

Într-o declarație făcută marți dimineață, Hochul a menționat că suspectul în atacul din Manhattan a folosit o pușcă automată de tip AR-15, o armă frecvent utilizată în atacurile armate din SUA.

„New York are unele dintre cele mai stricte legi privind armele din țară. Am interzis armele de asalt. Am întărit legea „Red Flag”. Am eliminat lacunele periculoase. Dar legile noastre nu pot face mai mult atunci când o armă AR-15 poate fi obținută într-un stat cu legi slabe privind armele și adusă în New York pentru a comite un masacru.

Este timpul să acționăm. Poporul american s-a săturat de gânduri și rugăciuni. Merită acțiuni concrete.

Congresul trebuie să găsească curajul de a se opune lobby-ului armelor și să adopte în sfârșit o interdicție națională a armelor de asalt înainte ca alte vieți nevinovate să fie curmate”, a spus Hochul.

Atacatorul era un rezident din Las Vegas. Se pare că a condus peste trei zile pentru a ajunge în New York.

Hochul a condamnat, de asemenea, împușcăturile ca fiind un „act de violență oribil” și a adus un omagiu ofițerului NYPD Didar Islam.

„Inima mea este alături de cei dragi ai săi, de familia sa din NYPD și de toate victimele acestei tragedii”, a spus Hochul.

Editor : M.C