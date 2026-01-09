Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean
Peste 550.000 de persoane au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Viaceslav Gladkov.
„La ora 06:00 dimineaţa (03:00 GMT), 556.000 de persoane din şase municipalităţi sunt fără electricitate, aproape acelaşi număr nu are încălzire”, a scris el pe Telegram, precizând că 200.000 de persoane sunt, de asemenea, private de apă şi canalizare, relatează News.ro.
Regiunea se învecinează cu oraşul ucrainean Harkov.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat joi seara asupra riscului unui „atac rus masiv” iminent, după ce Rusia a respins un plan european de desfăşurare a unei forţe multinaţionale în Ucraina după o eventuală încheiere a războiului.