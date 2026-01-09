Live TV

Guvernatorul unei regiuni din Rusia spune că peste 550.000 de oameni au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean

Data publicării:
incendiu atac rusia
Foto: Profimedia

Peste 550.000 de persoane au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Viaceslav Gladkov.

„La ora 06:00 dimineaţa (03:00 GMT), 556.000 de persoane din şase municipalităţi sunt fără electricitate, aproape acelaşi număr nu are încălzire”, a scris el pe Telegram, precizând că 200.000 de persoane sunt, de asemenea, private de apă şi canalizare, relatează News.ro.

Regiunea se învecinează cu oraşul ucrainean Harkov.

Rusia a lansat bombardamente de amploare în noaptea de joi spre vineri asupra Ucrainei, unde autorităţile au raportat cel puţin patru morţi la Kiev şi un atac cu rachete hipersonice în vestul ţării.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat joi seara asupra riscului unui „atac rus masiv” iminent, după ce Rusia a respins un plan european de desfăşurare a unei forţe multinaţionale în Ucraina după o eventuală încheiere a războiului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
3
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație racheta Oreșnik
Rusia anunță că a lovit ținte din Ucraina cu ajutorul rachetei Oreșnik
VLADIMIR PUTIN, Russian President, drives Kim Jong Un in North Korea while on a visit in June 2024. Photo: KCNA
Kim Jong Un promite sprijin total pentru Putin și Rusia, după o scrisoare primită de la Kremlin
atac rusia kiev profimedia
Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev şi Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia
View of CMA CGM's LNG-powered container ship through porthole window - near Port Angeles, Washington, USA
Europa este dependentă de gazul natural american, iar Trump ar putea folosi acest lucru împotriva ei (Corriere della Sera)
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
Cui aparține petrolierul confiscat de SUA în Atlantic și care sunt legăturile cu Rusia
Recomandările redacţiei
avion elvetia
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control...
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
Agenți ICE în Minneapolis
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din...
Protests in Iran January 8
Regimul iranian blochează accesul la internet și telefonie la nivel...
Ultimele știri
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă
Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
Modificările aduse Casei Albe continuă. Trump dorește un etaj deasupra celebrei colonade albe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Salariul uluitor al lui Adrian Mutu la Chelsea: „Putea să ia Balonul de Aur”. Exclusiv
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Temperatura la care să laşi termostatul noaptea. Nu trebuie închis, însă e necesar să fie răcoare în dormitor
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Fran Drescher, despre lupta din tinerețe cu cancerul: „Durerea găsește drumul...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...