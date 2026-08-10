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Guvernul american a revocat peste 175.000 de vize în noul mandat al lui Trump: „Intrarea în SUA e un privilegiu, nu un drept”

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blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
Departamentul de Stat al SUA. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images
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Departamentul de Stat al SUA a anunţat, luni, că a revocat peste 175.000 de vize pentru cetăţeni străini de la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Majoritatea deciziilor de revocare a vizelor au fost luate pentru abuzarea sistemului de imigraţie şi pentru incidente precum conflicte cu forţele de ordine, agresiuni, furturi sau conducere sub influenţa alcoolului ori a drogurilor, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Guvernul american a subliniat că o viză de intrare în SUA „este un privilegiu, nu un drept” şi a avertizat că va folosi „toate resursele disponibile” pentru a-i sancţiona pe aceia care consideră că pot abuza de acest privilegiu.

Printre exemplele de cetăţeni străini ale căror vize au fost revocate, Departamentul de Stat a menţionat cazuri de persoane acuzate de agresiune sexuală sau tulburarea ordinii publice, precum şi mai mulţi cetăţeni străini care au celebrat uciderea activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie 2025 într-un campus universitar de un tânăr radicalizat împotriva preşedintelui Trump.

Secretarul de Stat Marco Rubio a dispus de asemenea revocarea unor vize din motive de politică externă, cum ar fi cazul unui cetăţean cubanez acuzat de participare la o "operaţiune de influenţă" a Havanei şi cel al unor cetăţeni iranieni care au legături cu regimul ayatollahilor.

În cadrul măsurilor promovate de Administraţia preşedintelui Trump împotriva imigraţiei ilegale, Statele Unite au înăsprit procesul de acordare a vizelor, impunând în unele ţări garanţii înaintea eliberării acestor vize şi sporind verificările asupra solicitanţilor, inclusiv analiza activităţii lor pe reţelele de socializare.

Imediat ce a revenit la Casa Albă în ianuarie anul trecut, Trump a oprit fluxurile migratorii la graniţa cu Mexicul şi a impus măsuri de restrângere a dreptului de azil.

De asemenea, el a ordonat desfăşurarea Gărzii Naţionale în mai multe oraşe guvernate de opoziţia democrată, inclusiv Los Angeles şi Washington, pentru a combate criminalitatea şi a sprijini activitatea poliţiei imigraţiei (ICE), instituţie care pune în aplicare măsurile sale de combatere a migraţiei ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului preşedinte democrat Joe Biden.

Editor : C.L.B.

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