Guvernul argentinian, ținta unei campanii ruse de dezinformare. Reacția lui Javier Milei

O reţea de propagandă legată de serviciile de informaţii ruse a condus în 2024 o campanie împotriva guvernului preşedintelui argentinian Javier Milei, a dezvăluit o anchetă a unui consorţiu internaţional de instituţii mass-media, relatează AFP, potrivit News.ro.

Conform unei anchete jurnalistice publicate joi, o reţea rusă cunoscută sub numele de „La Compagnie” a pus la punct un sistem de difuzare a conţinutului în mass-media online şi pe reţelele sociale din Argentina între iunie şi octombrie 2024, cu scopul de a-l discredita pe preşedintele ultraliberal Javier Milei, care a ajuns la putere la sfârşitul anului 2023.

Conform documentelor obţinute de publicaţia panafricană The Continent şi verificate de un consorţiu jurnalistic format din Dossier Center şi iStories (Rusia), All Eyes on Wagner şi Forbidden Stories (Franţa), precum şi OpenDemocracy (Marea Britanie), agenţi ruşi afirmă că au comandat publicarea a aproape 250 de articole în peste 20 de publicaţii argentiniene în această perioadă, cu un buget de aproximativ 280.000 de dolari.

„Spionajul descoperit are o gravitate instituţională rar întâlnită în istorie”, a reacţionat vineri pe X preşedintele Javier Milei. „Vom merge până la capăt pentru a identifica toţi actorii direcţi şi indirecţi care au participat la această reţea de spionaj ilegal”, a afirmat liderul, aliat al Statelor Unite şi susţinător al dereglementării.

Cincisprezece instituţii mass-media implicate în campania rusă au fost interpelate de consorţiul jurnalistic. Acestea au negat că ar fi primit bani din Rusia şi au explicat că articolele le-au fost propuse de agenţii de presă, firme de consultanţă sau intermediari.

Două surse interogate au recunoscut totuşi că au primit plăţi pentru publicarea anumitor articole, sume virate de oameni de afaceri care se declarau preocupaţi de politica lui Javier Milei.

Documentele scurse indică, de asemenea, o încercare de a provoca o criză diplomatică între Argentina şi Chile. Secretariatul argentinian pentru Informaţii a indicat joi că afacerea a făcut deja obiectul unor investigaţii şi a fost transmisă justiţiei în 2025.

