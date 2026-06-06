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Guvernul britanic, iritat de comentariile lui JD Vance privind uciderea Henry Nowak, un student alb, de către un bărbat sikh

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JD Vance. Foto: Profimedia

Serviciile prim-ministrului britanic Keir Starmer au denunţat vineri încercările de ingerinţă, după ce vicepreşedintele american JD Vance a condamnat modul în care Regatul Unit a gestionat uciderea lui Henry Nowak, un student alb, de către un bărbat sikh, relatează AFP.

„Am văzut persoane care au încercat să se amestece în democraţia noastră şi să aţâţe diviziunile pe străzile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street într-un comunicat, potrivit News.ro.

JD Vance a denunţat vineri pe X „uciderea tragică şi inacceptabilă” a lui Henry Nowak, care, potrivit lui, ar fi încă în viaţă „dacă ultimele generaţii ale elitei europene ar fi opus rezistenţă în faţa politicilor de ură de sine şi de invazie masivă a imigranţilor, dintre care mulţi dispreţuiesc Occidentul”.

„Familia Nowak este în doliu după oribila ucidere a lui Henry. Ea a declarat că nu doreşte ca moartea lui să fie folosită pentru a crea şi mai multă diviziune, ură sau tensiuni. Trebuie să respectăm dorinţele sale”, a contraatacat serviciul de presă al lui Starmer. „Politica noastră trebuie să unească oamenii, chiar şi în cele mai teribile circumstanţe. Asta suntem noi ca ţară”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Joi, Starmer l-a acuzat şi pe miliardarul Elon Musk că „încearcă să provoace diviziune” în Regatul Unit.

Musk, un critic înverşunat al lui Starmer, a publicat numeroase mesaje despre această tragedie pe X, reţeaua socială al cărei proprietar este. El a insultat poliţia britanică şi s-a declarat dispus să finanţeze o acţiune în justiţie împotriva acesteia.

Henry Nowak, un student de 18 ani, a fost ucis de Vickrum Digwa, un tânăr sikh de 23 de ani, care a fost condamnat luni pentru această crimă la închisoare pe viaţă, cu o perioadă minimă de executare de 21 de ani. Acesta din urmă a minţit poliţiştii în momentul faptelor, declarând că a fost victima unei agresiuni rasiste şi că a acţionat în legitimă apărare după ce a fost insultat şi lovit. Poliţiştii l-au crezut şi l-au încătuşat pe Henry Nowak chiar în timp ce acesta era pe moarte din cauza rănilor.

Această intervenţie a poliţiei face obiectul unei anchete a poliţiei britanice (IOPC), al cărei raport urmează să fie publicat în termen de trei luni.

Personalităţi de extremă dreapta au susţinut că această crimă dovedeşte că forţele de poliţie britanice tratează diferit albii şi minorităţile etnice - o acuzaţie pe care guvernul laburist al lui Starmer şi şefii poliţiei au negat-o categoric. Dimpotrivă, conform statisticilor guvernamentale, persoanele de culoare din Anglia şi Ţara Galilor au şanse de două ori mai mari să fie arestate decât persoanele albe.

Familia lui Nowak, care s-a întâlnit joi cu Starmer, a cerut ca moartea sa să nu fie folosită pentru a crea şi mai multă divizare, ură sau tensiune. Însă, de la condamnare, personalităţi de dreapta din SUA au făcut o serie de remarci despre acest caz, Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, prezentând cazul ca un exemplu al „declinului civilizaţional” al Regatului Unit.

Într-o postare pe X, Departamentul a declarat: „Condiţionarea ideologică şi aplicarea legii pe două niveluri sunt simptome evidente ale declinului civilizaţional. Acestea trebuie respinse în întreaga lume occidentală. Statele Unite transmit condoleanţe familiei lui Henry Nowak şi poporului Regatului Unit în acest moment dificil.”

În urma acestor remarci, Starmer a declarat că răspunsul poliţiei este în curs de analiză, dar a respins caracterizarea dată de Departamentul de Stat al SUA despre activitatea poliţienească din Marea Britanie, declarând pentru LBC: „Este foarte important să fim foarte, foarte clari: activitatea poliţienească se desfăşoară fără teamă şi fără favoruri, indiferent ce spun alţii şi de unde o spun, indiferent de ţara din lume.”

Liberal-democraţii au cerut convocarea ambasadorului SUA în Regatul Unit în legătură cu ceea ce au numit „o ingerinţă străină flagrantă care urmăreşte să alimenteze flăcările diviziunii”. Liderul partidului, Ed Davey, a declarat că administraţia Trump „atacă democraţia (britanică), nu în secret, ci deschis pe reţelele sociale”, a relatat The Guardian. „Starmer trebuie să dea dovadă de tărie de caracter şi să denunţe acest lucru astăzi. Nu mai putem închide ochii la această ingerinţă flagrantă”, a adăugat Davey.

Editor : B.E.

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