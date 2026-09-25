Guvernul britanic organizează ședințe secrete cu liderii din sectoare critice: ce amenințări rusești vizează economia

Directorii executivi din cele mai sensibile sectoare ale economiei Marii Britanii vor primi informații în cadrul unor ședințe cu ușile închise privind amenințările reprezentate de Rusia. Guvernul britanic pregătește ședințe informative cu ușile închise privind amenințările, destinate directorilor executivi și reprezentanților unor sectoare dintre cele mai sensibile ale țării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de amenințarea reprezentată de Rusia, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Furnizorii de infrastructură națională critică și companiile din domeniul apărării vor fi invitați la Whitehall, unde miniștrii Securității și Apărării vor prezenta informații privind amenințările cu care se confruntă Regatul Unit și vor discuta despre modul în care organizațiile își pot consolida reziliența.

Ministrul Securității, Dan Jarvis, va prezida ședința cu organismele din industrie care reprezintă furnizorii de infrastructură națională critică, în timp ce ministrul forțelor armate, Louise Sandher-Jones, va conduce o ședință separată cu reprezentanți ai industriei de apărare.

Guvernul britanic afirmă că Rusia reprezintă o amenințare persistentă și semnificativă pentru Marea Britanie și interesele sale din întreaga lume. Acesta afirmă că Rusia și proxy-urile sale încearcă să perturbe activitatea întreprinderilor și organizațiilor care stau la baza vieții britanice sau care sunt vitale pentru apărarea Ucrainei, folosind tactici precum atacurile cibernetice, sabotajul și dezinformarea pentru a scoate organizațiile din funcțiune, a perturba activitatea și a submina încrederea.

Ședințele de informare se vor baza pe capacitățile de informații ale Regatului Unit și vor avea loc după ce prim-ministrul a folosit discursul său din cadrul Adunării Generale a ONU de la începutul acestei săptămâni pentru a evidenția atacurile hibride și acțiunile Rusiei în Ucraina, în Regatul Unit și în alte părți.

Dan Jarvis a afirmat că o apărare solidă începe cu o înțelegere clară a amenințării și că guvernul dorește să se asigure că unele dintre cele mai importante organizații ale țării sunt pregătite și știu ce măsuri pot lua în parteneriat cu statul.

Louise Sandher-Jones a declarat că Rusia încearcă în mod activ să perturbe organizațiile care constituie fundamentul securității naționale a Marii Britanii, adăugând că o cooperare mai strânsă între guvern și liderii industriei de apărare poate consolida reziliența colectivă.

Întâlnirile urmează unor briefinguri similare organizate la începutul acestui an cu liderii universităților și ai partidelor politice cu privire la amenințarea interferenței străine.

Guvernul subliniază, de asemenea, sprijinul existent pentru sectoarele critice, inclusiv poliția specializată, expertiza Centrului Național de Securitate Cibernetică și consultanța personalizată în materie de securitate oferită de Autoritatea Națională pentru Securitate și Protecție.

Editor : M.C