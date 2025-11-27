Guvernul danez instituie o „gardă de noapte” pentru a-l monitoriza pe Trump după disputa privind Groenlanda

Guvernul danez a introdus o „gardă de noapte” în Ministerul de Externe pentru a monitoriza declarațiile și acțiunile lui Donald Trump pe durata nopții, o măsură instituită după disputa diplomatică provocată în primăvară de amenințarea președintelui american că va prelua controlul asupra Groenlandei, informează The Guardian.

Garda de noapte începe la ora locală 17, iar la ora 7 dimineața este întocmit un raport care este distribuit în Guvernul Danemarcei și în departamentele relevante, potrivit cotidianului Politiken.

Funcția ar fi fost introdusă după disputa diplomatică dintre Copenhaga și Washington, izbucnită în primăvară, când președintele american a amenințat că va prelua controlul asupra insulei arctice Groenlanda.

Politiken notează că această inițiativă este unul dintre exemplele prin care diplomația daneză și administrația publică au fost nevoite să se adapteze la noua realitate a celui de al doilea mandat Trump.

O sursă apropiată Ministerului de Externe a declarat pentru The Guardian: „Este corect să spunem că situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au fost factori importanți în introducerea acestui aranjament în timpul primăverii”.

În loc ca toată lumea să pună imediat mâna pe telefoane ca să afle cele mai noi informații din SUA, Ministerul de Externe a realizat un „efort colectiv” pentru a rămâne la curent cu declarațiile lui Trump.

Jacob Kaarsbo, fost analist-șef în cadrul agenției daneze de informații militare, a spus că această evoluție arată, „așa cum am știut întotdeauna”, că ideea conform căreia SUA este cel mai mare și mai important aliat al Danemarcei „a murit”.

„Alianțele se bazează pe valori comune și pe o percepție comună a amenințărilor”, a spus Kaarsbo, adăugând: „Trump nu împărtășește niciuna dintre acestea cu noi și aș spune că nu le împărtășește nici cu majoritatea europenilor.”

