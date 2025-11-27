Live TV

Guvernul danez instituie o „gardă de noapte” pentru a-l monitoriza pe Trump după disputa privind Groenlanda

Data publicării:
donald trump
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Guvernul danez a introdus o „gardă de noapte” în Ministerul de Externe pentru a monitoriza declarațiile și acțiunile lui Donald Trump pe durata nopții, o măsură instituită după disputa diplomatică provocată în primăvară de amenințarea președintelui american că va prelua controlul asupra Groenlandei, informează The Guardian.

Garda de noapte începe la ora locală 17, iar la ora 7 dimineața este întocmit un raport care este distribuit în Guvernul Danemarcei și în departamentele relevante, potrivit cotidianului Politiken.

Funcția ar fi fost introdusă după disputa diplomatică dintre Copenhaga și Washington, izbucnită în primăvară, când președintele american a amenințat că va prelua controlul asupra insulei arctice Groenlanda.

Politiken notează că această inițiativă este unul dintre exemplele prin care diplomația daneză și administrația publică au fost nevoite să se adapteze la noua realitate a celui de al doilea mandat Trump.

O sursă apropiată Ministerului de Externe a declarat pentru The Guardian: „Este corect să spunem că situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au fost factori importanți în introducerea acestui aranjament în timpul primăverii”.

În loc ca toată lumea să pună imediat mâna pe telefoane ca să afle cele mai noi informații din SUA, Ministerul de Externe a realizat un „efort colectiv” pentru a rămâne la curent cu declarațiile lui Trump.

Jacob Kaarsbo, fost analist-șef în cadrul agenției daneze de informații militare, a spus că această evoluție arată, „așa cum am știut întotdeauna”, că ideea conform căreia SUA este cel mai mare și mai important aliat al Danemarcei „a murit”.

„Alianțele se bazează pe valori comune și pe o percepție comună a amenințărilor”, a spus Kaarsbo, adăugând: „Trump nu împărtășește niciuna dintre acestea cu noi și aș spune că nu le împărtășește nici cu majoritatea europenilor.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
4
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
5
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
Suspectul în cazul împușcării unor membri ai Gărzii Naționale din Washington avea legături cu CIA, confirmă agenția de spionaj a SUA
photo-collage.png - 2025-10-22T150635.220
Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
The Atlantic: Trump mai face un pas către Putin. „Eforturile de a pune presiune asupra Rusiei prin sancțiuni au fost întrerupte”
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană critică dur planul de pace Trump-Putin: „Nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina”
donald trump
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de securitate doar după ce semnează planul SUA-Rusia
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
Vladimir Putin
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o...
photo-collage.png
Incendiu la Spitalul Județean Reșița: zeci de pacienți evacuați...
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol de la Guvern...
Ultimele știri
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri”
Bărbat arestat preventiv pentru omor după ce ar fi lovit intenţionat cu maşina o persoană
O fetiță de 6 ani a murit, iar alta este în stare gravă după o vizită la dentist. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă amplă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au...
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
Test de atenţie. Găseşte numărul 808 printre 888 în 7 secunde
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Așteptat pe banca lui Liverpool în locul lui Arne Slot, Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...