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Guvernul de coaliție din Lituania și-a depus demisia

Data publicării:
Lithuania Politics
Inga Ruginiene. Foto: Profimedia
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Guvernul de coaliţie de centru-stânga din Lituania condus de prim-ministrul Inga Ruginiene şi-a prezentat marţi demisia pentru a permite formarea unei noi alianţe guvernamentale de trei partide, după excluderea recentă a partidului populist Zorii Nemunas ca partener, fiind al doilea executiv care se dizolvă după alegerile din 2024, informează EFE, preluată de Agerpres.

Ruginiene va conduce un guvern interimar până când se va forma o nouă coaliţie condusă de colegul ei şi liderul Social-Democraţilor (LSDP), Mindaugas Sinkevicius.

Demisia actualului Executiv era de aşteptat după ce, pe 18 mai, trei partide politice lituaniene de orientare ecologistă şi de centru-stânga au semnat un acord de coaliţie condus de Sinkevicius. 

Editor : M.C

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