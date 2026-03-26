Guvernul de la Budapesta depune plângere pentru spionaj. Jurnalist, acuzat că ar fi interceptat convorbiri între Szijjarto și Lavrov

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto și omologul său rus, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images
Guvernul premierului conservator ungar Viktor Orban a depus plângere penală pentru spionaj împotriva unui jurnalist suspectat că ar fi oferit unui serviciu secret străin numărul de telefon al ministrului ungar de externe Peter Szijjarto, acestuia fiindu-i astfel interceptate convorbiri, inclusiv unele cu omologul său rus Serghei Lavrov.

„Nu se numește jurnalism de investigație atunci când cineva predă numărul de telefon al unui ministru unui serviciu secret străin pentru ca acesta să fie interceptat și apoi să primească înregistrarea. Acesta este spionaj”, a declarat joi presei șeful de cabinet al lui Orbán, Gergely Gulyás, relatează joi agențiile MTI și EFE preluate de Agerpres.

El nu a precizat statul pentru care se presupune că ar lucra respectivul jurnalist, însă ministrul Szijjártó a făcut aluzie la Ucraina, într-o declarație pe același subiect.

Cine este jurnalistul acuzat

Jurnalistul vizat, Szabolcs Panyi, specializat în securitate națională și informații, a publicat mai multe investigații prin care urmărește să evidențieze influența Rusiei în Ungaria și relația dintre Moscova și ministrul ungar de externe.

Cel mai recent articol al său face referire la o convorbire telefonică din 2020 în care Szijjártó i-ar fi cerut lui Lavrov sprijin pentru un aliat politic în Slovacia.

Plângerea guvernului ungar are la bază scurgerea unei înregistrări secrete, difuzată săptămâna aceasta în presa apropiată de Orbán, în care Panyi este auzit discutând cu o sursă neidentificată despre verificarea unui număr de telefon atribuit lui Szijjártó, în cadrul unei anchete jurnalistice privind contactele acestuia cu Lavrov.

Jurnalistul neagă acuzațiile, iar una dintre instituțiile media pentru care lucrează, VSquare, acuză guvernul că recurge la „tactici autoritare” pentru a-l discredita.

Reacții internaționale

Și publicația americană The Washington Post a scris, citând mai mulți oficiali de securitate europeni, că Szijjártó ar fi vorbit de mai multe ori cu Lavrov în timpul pauzelor reuniunilor UE pentru a-i transmite informații despre discuțiile purtate acolo.

Ministrul ungar a negat aceste relatări, deși a recunoscut că discută cu Lavrov înainte și după reuniunile miniștrilor de externe ai UE despre subiectele dezbătute și deciziile luate, motivând că acest lucru face parte din diplomație.

