Live TV

Guvernul de la Teheran o acuză pe Ursula von der Leyen că e „complice la genocidul împotriva iranienilor”

Data publicării:
Summit On The Future Of Energy Security- Day One
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Foto: Getty Images

Ministerul iranian de Externe a acuzat-o, marţi, de ipocrizie pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru „tăcerea” acesteia faţă de atacurile aeriene efectuate de SUA şi Israel împotriva Iranului, relatează agenţia DPA, potrivit Agerpres. 

Reproşându-i şefei Comisiei Europene că „dă undă verde ocupaţiei, genocidului şi atrocităţilor, iar acum spală crima de agresiune americano-israeliană şi crimele de război împotriva iranienilor”, Ministerul de Externe iranian o întreabă pe Ursula von der Leyen de ce nu a condamnat moartea celor 165 de fete ucise în oraşul Minab după ce şcoala lor a fost lovită pe 28 februarie, în prima a campaniei de bombardamente lansate de SUA şi Israel.

Pentagonul şi preşedintele american Donald Trump au spus că o anchetă privind atacul asupra şcolii de la Minab este în desfăşurare. Potrivit unei investigaţii a publicaţiei americane New York Times, şcoala ar fi fost lovită de o rachetă de croazieră americană Tomahawk.

„De ce nu spuneţi nimic când spitalele, siturile istorice, instalaţiile petroliere, sediul poliţiei diplomatice, bazele pompierilor şi cartierele rezidenţiale sunt ţintite fără scrupule?”, o întreabă în continuare ministerul iranian pe preşedinta executivului comunitar, într-o postare pe reţeaua de socializare X.

„Tăcerea în faţa fărădelegii şi atrocităţii nu este altceva decât complicitate”, se arată în acelaşi mesaj, ce survine după o reacţie a preşedintei Comisiei Europene faţă de războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, reacţie postată luni pe aceeaşi platformă.

„Poporul iranian merită libertate, demnitate şi dreptul de a-şi decide propriul viitor. Chiar dacă ştim că acest lucru va fi plin de pericole şi instabilitate în timpul războiului şi ulterior”, a scris Ursula von der Leyen în acea reacţie, ce pare a exprima o dorinţă a sa de schimbare a regimului de la Teheran şi înlocuire a acestuia cu unul pro-occidental.

Potrivit Pentagonului, în primele zece zile de război au fost atacate peste 5.000 de ţinte în Iran. Sunt vizate cu precădere instalaţiile nucleare, cele de producţie şi lansare a rachetelor balistice, depozite de muniţii, bazele armatei şi ale Corpului Gărzilor Revoluţionare, locaţiile unde se estimează că s-ar afla lideri politici şi militari.

Israelul a lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică de asemenea o rafinărie şi patru rezervoare de petrol, provocând formarea unui nor chimic urmat de o ploaie toxică la Teheran.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
profgaze rusia europa vladimir putin
5
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
HIMARS lanseaza racheta
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute” dacă minează Strâmtoarea Ormuz
nicusor dan (1)
Nicușor Dan, după reuniunea „Prietenii Competitivității”: Liderii UE cer măsuri urgente pentru scăderea prețurilor la energie
President of the European Commission Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen stârnește un val de critici la Bruxelles după declarația despre „vechea ordine mondială”
Premierul spaniol Pedro Sanchez
Actorul Mark Ruffalo îl laudă pe Pedro Sanchez: „Ar trebui să conducă UE în aceste vremuri periculoase”
The flag of International Red Cross and Red Crescent Movement against a blue sky in Manno, Switzerland. The Red Cross is an international humanitarian
Crucea Roșie Internațională face apel la 44 de milioane euro pentru a ajuta persoanele afectate de războiul din Iran
Recomandările redacţiei
capitan de avoatie Octavian Palferenț cu un catel
Un pilot român de avioane de vânătoare F-16 a murit după ce a...
soldati americani
„Aplică legile luptei armate”. Un general explică solicitarea SUA de...
vladimir putin si donald trump
Ce i-a spus Putin la telefon lui Trump despre războiul din Orientul...
autobuz incendiu
Mai multe persoane au murit în Elveția, după ce un bărbat și-ar fi...
Ultimele știri
USR: Comisia pentru muncă din Senat refuză să recunoască epuizarea profesională (burnout-ul)
Donald Trump se referă la premierul canadian Mark Carney ca la „viitorul guvernator al Canadei”
Întârzierile dezvoltării rachetei Starship a SpaceX pune în pericol planul NASA de a trimite astronauţi pe Lună
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Fanatik.ro
Editorial Andrei Vochin, după prezentarea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Când un antrenor spune asta, mesajul...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când...
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
De ce a fost închisă rafinăria Lukoil-Petrotel Ploiești. Guvernul vrea să o redeschidă din cauza crizei...
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026