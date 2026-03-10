Guvernul de la Teheran o acuză pe Ursula von der Leyen că e „complice la genocidul împotriva iranienilor”

Ministerul iranian de Externe a acuzat-o, marţi, de ipocrizie pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru „tăcerea” acesteia faţă de atacurile aeriene efectuate de SUA şi Israel împotriva Iranului, relatează agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Reproşându-i şefei Comisiei Europene că „dă undă verde ocupaţiei, genocidului şi atrocităţilor, iar acum spală crima de agresiune americano-israeliană şi crimele de război împotriva iranienilor”, Ministerul de Externe iranian o întreabă pe Ursula von der Leyen de ce nu a condamnat moartea celor 165 de fete ucise în oraşul Minab după ce şcoala lor a fost lovită pe 28 februarie, în prima a campaniei de bombardamente lansate de SUA şi Israel.

Pentagonul şi preşedintele american Donald Trump au spus că o anchetă privind atacul asupra şcolii de la Minab este în desfăşurare. Potrivit unei investigaţii a publicaţiei americane New York Times, şcoala ar fi fost lovită de o rachetă de croazieră americană Tomahawk.

„De ce nu spuneţi nimic când spitalele, siturile istorice, instalaţiile petroliere, sediul poliţiei diplomatice, bazele pompierilor şi cartierele rezidenţiale sunt ţintite fără scrupule?”, o întreabă în continuare ministerul iranian pe preşedinta executivului comunitar, într-o postare pe reţeaua de socializare X.

„Tăcerea în faţa fărădelegii şi atrocităţii nu este altceva decât complicitate”, se arată în acelaşi mesaj, ce survine după o reacţie a preşedintei Comisiei Europene faţă de războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, reacţie postată luni pe aceeaşi platformă.

„Poporul iranian merită libertate, demnitate şi dreptul de a-şi decide propriul viitor. Chiar dacă ştim că acest lucru va fi plin de pericole şi instabilitate în timpul războiului şi ulterior”, a scris Ursula von der Leyen în acea reacţie, ce pare a exprima o dorinţă a sa de schimbare a regimului de la Teheran şi înlocuire a acestuia cu unul pro-occidental.

Potrivit Pentagonului, în primele zece zile de război au fost atacate peste 5.000 de ţinte în Iran. Sunt vizate cu precădere instalaţiile nucleare, cele de producţie şi lansare a rachetelor balistice, depozite de muniţii, bazele armatei şi ale Corpului Gărzilor Revoluţionare, locaţiile unde se estimează că s-ar afla lideri politici şi militari.

Israelul a lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică de asemenea o rafinărie şi patru rezervoare de petrol, provocând formarea unui nor chimic urmat de o ploaie toxică la Teheran.

