Guvernul de la Varșovia a decis că polonezii își vor putea construi adăposturi antiaeriene fără permisiune. Cât costă un buncăr

Buncăr
Cât costă construirea unui adăpost?

Guvernul polonez a adoptat un proiect de modificare a Codului Construcțiilor, care permite construirea de adăposturi antiaeriene fără a fi nevoie de solicitarea unei autorizații speciale.

Sentimentul crescând de amenințare, legat atât de situația internațională, cât și de necesitatea de a adapta infrastructura la provocările contemporane de securitate, a determinat guvernul să pregătească modificări la Legea construcțiilor, scrie PolsatNews.

Scopul este de a facilita construirea de adăposturi mici pentru cetățeni, fără a fi nevoiți să treacă prin proceduri administrative complicate.
Proiectul de modificare prevede că, în loc de o autorizație de construire, va fi suficientă o simplă notificare de investiție . Dacă biroul nu ridică nicio obiecție în termen de 21 de zile, proprietarul terenului va putea începe construcția.

Noile reglementări se aplică adăposturilor de locuințe de până la 35 m2.

Deși va fi eliminată necesitatea obținerii unui autorizație de construire, va fi în continuare necesară prezentarea unui proiect arhitectural și de construcție , deoarece adăposturile trebuie să îndeplinească cerințe stricte de durabilitate și protecție.

Cât costă construirea unui adăpost?

Construirea unui adăpost pentru casă este o cheltuială semnificativă. Potrivit „Fakt”, structurile modulare prefabricate sunt cele mai ieftine . Un adăpost cilindric de bază, cu o suprafață de aproximativ 14 metri pătrați, costă în jur de 110.000 PLN (circa 26.000 de euro). Asamblarea durează doar o zi, iar prețul include ventilația și instalațiile electrice, printre altele.

Totuși, cei care speră la un confort sporit trebuie să fie pregătiți pentru costuri semnificativ mai mari. Cu cât suprafața este mai mare și cu cât echipamentele sunt mai bune - de exemplu, sisteme suplimentare de filtrare, ranforsări sau alimentări cu apă - cu atât prețul este mai mare. În astfel de cazuri, costul pe metru pătrat este de multe ori mai mare decât în cazul celor mai simple soluții prefabricate.

Cele mai luxoase opțiuni pot costa mai mult decât un apartament . Acestea sunt adăposturi construite la comandă, complet echipate, la cheie, de la baie și bucătărie până la mobilier, iluminat și instalații sanitare. În astfel de cazuri, prețul poate ajunge până la 20.000 PLN (4.700 de euro) pe metru pătrat .

 

Editor : Sebastian Eduard

