Guvernul din Marea Britanie crește nivelul de alertă teroristă la „sever” în urma atacului antisemit de la Londra

Guvernul britanic a anunţat joi că a ridicat nivelul de ameninţare teroristă cu o treaptă, la „sever”, al patrulea pe o scară de cinci în sistemul său de evaluare, după atacul antisemit care a avut loc cu o zi înainte în nordul Londrei şi care s-a soldat cu doi răniţi, relatează Sky News şi Reuters, citate de News.ro.

„Astăzi, nivelul naţional de ameninţare a fost ridicat la „sever”, ceea ce înseamnă că un atac terorist este considerat foarte probabil”, a declarat ministrul de interne Shabana Mahmood, citată într-un comunicat.

Nivelul de alertă a fost ridicat de la „substanţial” în urma atacului de miercuri din zona Golders Green.

Această decizie reflectă însă un context de ameninţare mai amplu şi în creştere mai degrabă decât legătura cu un singur eveniment, a subliniat Mahmood.

„Pe măsură ce nivelul de ameninţare creşte, îi îndemn pe toţi să fie vigilenţi în viaţa de zi cu zi şi să semnaleze poliţiei orice suspiciuni pe care le au”, a transmis ministrul de interne.

Oficialii au declarat că această clasificare a fost adoptată pe fondul unei serii de atacuri recente din Londra şi al preocupărilor crescânde legate de securitate, asociate cu state străine care, potrivit acestora, au contribuit la alimentarea violenţei, inclusiv împotriva comunităţii evreieşti.

Nivelul naţional de alertă teroristă a mai fost ridicat la „sever” în urmă cu aproape cinci ani, la 15 noiembrie 2021, în urma a două incidente teroriste. Pe 14 noiembrie 2021 a avut loc o explozie într-un taxi în faţa Spitalului de Femei din Liverpool, un incident pe care Priti Patel, ministrul de interne de la acea vreme, l-a descris ca fiind „şocant”. Al doilea incident a fost asasinarea lui Sir David Amess, deputatul care a fost înjunghiat mortal în biroul său electoral din Leigh-on-Sea, Essex.

Premierul a fost huiduit la locul atacului de miercuri

Premierul Keir Starmer, care a fost ţinta unor critici severe din partea unor membri ai comunităţii evreieşti pentru reacţia guvernului, a promis o prezenţă sporită a forţelor de ordine în zonele cu populaţie evreiască, măsuri severe împotriva celor care propagă antisemitismul şi o nouă legislaţie menită să combată ameninţările susţinute de un stat, precum cele venite din partea Iranului.

„Oamenii sunt speriaţi, le e frică să arate cine sunt în comunitatea lor, să meargă la sinagogă şi să-şi practice religia, sunt speriaţi să meargă la universitate ca evrei, să-şi trimită copiii la şcoală ca evrei, să le spună colegilor că sunt evrei”, a spus Starmer într-o declaraţie televizată.

El fusese mai devreme huiduit şi întrerupt de o mică mulţime care flutura bannere cu inscripţia „Keir Starmer Jew Harmer” (Keir Starmer, cel care face rău evreilor) când a vizitat Golders Green, locul unde a avut loc ultimul atac.

Suspectul atacului, un cetăţean britanic în vârstă de 45 de ani născut în Somalia, avea antecedente de violenţă gravă şi probleme de sănătate mintală, a declarat poliţia.

Aceasta a confirmat că el fusese trimis anterior în programul de combatere a radicalizării „Prevent”, în 2020, în timp ce presa locală a relatat că el a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru un incident din 2008, când a înjunghiat un agent şi un câine poliţist.

Sunt necesare puteri mai mari, spune S tarmer

Pe fondul apelurilor generalizate pentru o protecţie sporită a micii comunităţi britanice de aproximativ 290.000 de evrei, Starmer a declarat că guvernul va face „tot ce îi stă în putinţă pentru a eradica această ură”. Asta include competenţe sporite pentru a închide organizaţiile caritabile care promovează extremismul şi măsuri severe împotriva „predicatorilor urii”, a spus el.

Guvernul a mai declarat că va accelera adoptarea legislaţiei ce permite urmărirea penală a persoanelor care acţionează ca reprezentanţi ai unui grup sponsorizat de stat, astfel încât acestea să poată fi tratate în acelaşi mod ca spionii serviciilor de informaţii străine. „Avem nevoie de puteri mai mari pentru a combate ameninţarea malignă reprezentată de state precum Iranul, deoarece ştim cu certitudine că acestea doresc să le facă rău evreilor britanici”, a spus Starmer.

Un grup guvernamental pro-iranian şi-a asumat responsabilitatea pentru unele atacuri recente, în timp ce luna trecută, doi bărbaţi au fost acuzaţi, în temeiul actualei Legi privind securitatea naţională a Marii Britanii, că au fost puşi de Iran să desfăşoare activităţi de supraveghere ostile. Teheranul a respins aceste acuzaţii.

Marşurile propalestiniene provoacă furie în rândul comunităţii evreieşti

Una dintre principalele probleme care a provocat furie în rândul comunităţii evreieşti din Marea Britanie a fost marşurile pro-palestiniene, care au devenit ceva obişnuit de la atacul Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, care a declanşat războiul din Gaza. Criticii spun că protestele au generat ostilitate şi au devenit un focar de antisemitism.

„Dacă te alături celor care spun «Globalizaţi Intifada», încurajezi terorismul împotriva evreilor, iar persoanele care folosesc această frază ar trebui urmărite penal”, a declarat Starmer. „Este rasism, rasism extrem, şi a lăsat o comunitate minoritară din această ţară speriată, intimidată, întrebându-se dacă mai are un loc aici”, a continuat el.

Incidentele recente de la Londra fac parte dintr-un număr tot mai mare de atacuri antisemite.

În octombrie anul trecut, două persoane au fost ucise în urma unui atac la o sinagogă din oraşul Manchester, din nordul Angliei. O săptămână mai târziu, doi bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru un complot care presupunea uciderea a sute de persoane într-un atac armat inspirat de Statul Islamic împotriva comunităţii evreieşti. Aceştia au fost găsiţi vinovaţi în decembrie, la puţin peste o săptămână după un atac armat în masă la o sărbătoare evreiască de Hanukka pe plaja Bondi din Australia.

Jonathan Hall, expert independent britanic în legislaţia privind terorismul, a declarat pentru BBC că atacurile din Marea Britanie au devenit „cea mai mare urgenţă de securitate naţională” din 2017, când a avut loc o serie de atacuri de mare amploare.

Editor : Liviu Cojan