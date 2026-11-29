Filipinele anunţă duminică faptul că se află în căutarea a aproximativ 30 de filipinezi - recrutaţi şi „înşelaţi” de către armata rusă pentru a se duce să lupte în Ucraina, anunţă un senator, Raffy Tulfo, relatează AFP.

Senatorul Raffy Tulfo anunţă că a semnalat Guvernului filipinez o înregistrare video - virală - în care apar filipinezi care afirmă că se află în Rusia şi sunt obligaţi să se antreneze în vederea a ceea ce unul dintre ei prezintă ca o „desfăşurare în zona de război”.

„Ei au fost înşelaţi cu oferte de angajare ca lucrători în curăţenie sau muncitori în construcţii, însă urmează un antrenament de război de o lună”, denunţă într-un comunicat Tulfo.

Rusia - la fel ca Ucraina - recrutează mii de străini în armatele lor, după invazia rusă la scară mare în februarie 2022.

„Noi am stabilit locul în care se află, dar nu vom divulga nici acest detaliu şi nici ţara respectivă, din cauza caracterului sensibil al acţiunilor întreprinse cu scopul de a-i ajuta”, a anunţat într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a preşedinţiei filipineze, Claire Castro.

În înregistrarea video difuzată de către senator, filipinezii - care poartă uniforme militare şi vorbesc în tagalog, principala limbă din Filipine - se exprimă dintr-un loc neidentificat în Rusia.

Ei îi cer preşedintelui Ferdinand Marcos să-i aducă înapoi acasă.

Ministerul filipinez de Externe anunţă că Ambasada filipineză la Moscova „depune eforturi să verifice identitatea, locul în care se află şi situaţia unor filipinezi care ar fi fost recrutaţi în vederea unui loc de muncă civil, dar care se pare că se află în formare militară”.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a preşedinţiei, Ministerul Justiţiei a angajat urmăriri împotriva a cinci entităţi, suspectate de recrutări „în lucrări militare în străinătate”.

Ea nu a oferit niciun detaliu despre aceste entităţi.

În paralel, Biroul filipinez al Imigraţiei a anunţat că a împiedicat 86 de filipinezi să părăsească ţara în ultimul an, apreciind că ar putea fi victimele unor traficanţi de persoane, cu scopul de a fi trimişi către o zonă de război.

Potrivit Biroului, aceste persoane pretindeau că sunt turişti care călătoreau către Rusia, Brunei, China, Hong Kong, Malaysia, Singapore şi Taiwan, dar care au recunoscut după aceea că intenţionau să caute locuri de muncă în străinătate.

„Nu vă jucaţi cu viaţa voastră. Nu merită să fii trimis într-o zonă de conflict pentru niciun loc de muncă”, avertizează într-un comunicat comisarul însărcinat cu Imigraţia, Joel Viado.

Peste zece milioane de filipinezi muncesc în străinătate şi trimit familiilor de acasă zeci de miliarde de dolari, potrivit unor date ale Băncii centrale filipineze.

În februarie, Ministerul de Externe îi avertiza ferm pe filipinezi să nu accepte oferte de locuri de muncă „ce pot implica o recrutare în forţe armate străine, inclusiv sub acoperirea unui loc de muncă civil în alte sectoare”.

Guvernul de la Manila a anunţat că încearcă să verifice informaţii potrivit cărora unii filipinezi care luptau pentru Rusia au fost ucişi în Ucraina.

Însă, până în prezent, nu a confirmat niciun caz în acest sens.

Editor : Sebastian Eduard